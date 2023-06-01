Швидко та бюджетно: рецепт закуски з курячих шлуночків по-корейськи, від якої язик можна проковтнути

Страва танутиме в роті

Курячі шлуночки – унікальний та корисний продукт. Вони недорого коштують, а страви з цього субпродукту виходять смачними та ситними.

Курячі шлунки по-корейськи за рецептом Сook вийдуть соковитими на смак. Страва стане вишуканим делікатесом на будь-якому столі.

Як приготувати курячі шлуночки по-корейськи

Інгредієнти:

курячі шлуночки — 400-500 г;

цибуля – 1 шт.;

морква — 1 шт.;

часник — 2 зубчики;

соєвий соус — 2 ст. л.;

оцет — 1,5 ст. л.;

олія – 2 ст. л.;

сіль, перець – за смаком;

приправа для корейської моркви – 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Курячі шлуночки вимити, очистити від плівок і поставити варитися. Коли вони закиплять, зняти піну та гасити до м’якості. Моркву почистити, промити та натерти на тертці для корейської моркви. Готові курячі шлунки вийняти з бульйону, остудити, порізати тонкою соломкою, додати моркву. Цибулю нарізати півкільцями і піджарити в олії. Додати до шлуночків. Додати приправу для корейської моркви, соєвий соус, оцет та пропущений через прес часник. Накрити посуд із блюдом, поставити зверху банку з водою і відправити в холодильник на 2-3 години, щоб шлуночки промаринувалися.

Шлуночки готові, приємного апетиту. Подавайте з улюбленим гарніром та насолоджуйтесь смачною стравою.