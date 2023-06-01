Швидко та бюджетно: рецепт закуски з курячих шлуночків по-корейськи, від якої язик можна проковтнути
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Страва танутиме в роті
Курячі шлуночки – унікальний та корисний продукт. Вони недорого коштують, а страви з цього субпродукту виходять смачними та ситними.
Курячі шлунки по-корейськи за рецептом Сook вийдуть соковитими на смак. Страва стане вишуканим делікатесом на будь-якому столі.
Як приготувати курячі шлуночки по-корейськи
Інгредієнти:
- курячі шлуночки — 400-500 г;
- цибуля – 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- часник — 2 зубчики;
- соєвий соус — 2 ст. л.;
- оцет — 1,5 ст. л.;
- олія – 2 ст. л.;
- сіль, перець – за смаком;
- приправа для корейської моркви – 1 ст. л.
Спосіб приготування:
- Курячі шлуночки вимити, очистити від плівок і поставити варитися. Коли вони закиплять, зняти піну та гасити до м’якості.
- Моркву почистити, промити та натерти на тертці для корейської моркви.
- Готові курячі шлунки вийняти з бульйону, остудити, порізати тонкою соломкою, додати моркву.
- Цибулю нарізати півкільцями і піджарити в олії. Додати до шлуночків.
- Додати приправу для корейської моркви, соєвий соус, оцет та пропущений через прес часник.
- Накрити посуд із блюдом, поставити зверху банку з водою і відправити в холодильник на 2-3 години, щоб шлуночки промаринувалися.
Шлуночки готові, приємного апетиту. Подавайте з улюбленим гарніром та насолоджуйтесь смачною стравою.