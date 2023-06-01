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Швидко та бюджетно: рецепт закуски з курячих шлуночків по-корейськи, від якої язик можна проковтнути

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Курячі шлуночки по-корейськи — неймовірно ситна страва
Курячі шлуночки по-корейськи — неймовірно ситна страва. Фото cook.net.ua

Страва танутиме в роті

Курячі шлуночки – унікальний та корисний продукт. Вони недорого коштують, а страви з цього субпродукту виходять смачними та ситними.

Курячі шлунки по-корейськи за рецептом Сook вийдуть соковитими на смак. Страва стане вишуканим делікатесом на будь-якому столі.

Як приготувати курячі шлуночки по-корейськи

Інгредієнти:

  • курячі шлуночки — 400-500 г;
  • цибуля – 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • часник — 2 зубчики;
  • соєвий соус — 2 ст. л.;
  • оцет — 1,5 ст. л.;
  • олія – 2 ст. л.;
  • сіль, перець – за смаком;
  • приправа для корейської моркви – 1 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Курячі шлуночки вимити, очистити від плівок і поставити варитися. Коли вони закиплять, зняти піну та гасити до м’якості.
  2. Моркву почистити, промити та натерти на тертці для корейської моркви.
  3. Готові курячі шлунки вийняти з бульйону, остудити, порізати тонкою соломкою, додати моркву.
  4. Цибулю нарізати півкільцями і піджарити в олії. Додати до шлуночків.
  5. Додати приправу для корейської моркви, соєвий соус, оцет та пропущений через прес часник.
  6. Накрити посуд із блюдом, поставити зверху банку з водою і відправити в холодильник на 2-3 години, щоб шлуночки промаринувалися.

Шлуночки готові, приємного апетиту. Подавайте з улюбленим гарніром та насолоджуйтесь смачною стравою.

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