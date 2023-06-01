Ідеальний сезонний гарнір: як приготувати помідори черрі на грилі.
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П’ять хвилин готується — з’їдається ще швидше
Серед овочів помідори поряд з баклажанами та овочами – найулюбленіші. З них можна приготувати багато різноманітних салатів, а також подавати як гарнір до м’яса або грилю.
Саме такі помідори черрі на грилі за рецептом Shuba — дуже проста і доступна в приготуванні страва. Їх можна подавати з соусом із часнику, олії та майонезу — у вас вийде неймовірний гарнір.
Як приготувати помідори черрі на грилі.
Інгредієнти на 4 порції:
- томати чері — 20 шт.;
- оливкова олія — 40 г;
- оцет бальзамічний — 50 г;
- часник, зубчики — 3 шт.;
- чебрець, гілочка — 3 шт.;
- сіль, перець чорний мелений — за смаком.
Спосіб приготування:
- Помідори чері та чебрець помийте та обсушіть паперовими рушниками. З чебрецю обірвіть листочки і порубайте їх.
- Часник очистіть та пропустіть через прес. У мисці змішайте чебрець, часник, олію та оцет. Покладіть помідори в маринад і акуратно перемішайте. Залишіть при кімнатній температурі 30 хвилин.
- Дерев’яні шпажки замочіть у холодній воді на 30 хвилин. Потім нанизуйте на них помідори та посипте сіллю та перцем.
- Смажте підготовлені чері на грилі протягом 6 хвилин, перевернувши посеред запікання на інший бік.
Подавайте такі помідори до курячого шашлику у сметані. Їжте із задоволенням, приємного апетиту!