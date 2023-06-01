Ідеальний сезонний гарнір: як приготувати помідори черрі на грилі.

П’ять хвилин готується — з’їдається ще швидше

Серед овочів помідори поряд з баклажанами та овочами – найулюбленіші. З них можна приготувати багато різноманітних салатів, а також подавати як гарнір до м’яса або грилю.

Саме такі помідори черрі на грилі за рецептом Shuba — дуже проста і доступна в приготуванні страва. Їх можна подавати з соусом із часнику, олії та майонезу — у вас вийде неймовірний гарнір.

Як приготувати помідори черрі на грилі.

Інгредієнти на 4 порції:

томати чері — 20 шт.;

оливкова олія — 40 г;

оцет бальзамічний — 50 г;

часник, зубчики — 3 шт.;

чебрець, гілочка — 3 шт.;

сіль, перець чорний мелений — за смаком.

Спосіб приготування:

Помідори чері та чебрець помийте та обсушіть паперовими рушниками. З чебрецю обірвіть листочки і порубайте їх. Часник очистіть та пропустіть через прес. У мисці змішайте чебрець, часник, олію та оцет. Покладіть помідори в маринад і акуратно перемішайте. Залишіть при кімнатній температурі 30 хвилин. Дерев’яні шпажки замочіть у холодній воді на 30 хвилин. Потім нанизуйте на них помідори та посипте сіллю та перцем. Смажте підготовлені чері на грилі протягом 6 хвилин, перевернувши посеред запікання на інший бік.

Подавайте такі помідори до курячого шашлику у сметані. Їжте із задоволенням, приємного апетиту!