Идеальный сезонный гарнир: как приготовить помидоры черри на гриле

Пять минут готовится — съедается еще быстрее

Среди овощей помидоры наряду с баклажанами и овощами — самые любимые. Из них можно приготовить много разнообразных салатов, а также подавать в качестве гарнира к мясу или грилю.

Именно такие помидоры черри на гриле по рецепту Shuba— очень простое и доступное в приготовлении блюдо. Их можно подавать с соусом из чеснока, растительного масла и майонеза — у вас получится невероятный гарнир.

Как приготовить помидоры черри на гриле

Ингредиенты на 4 порции:

томаты черри — 20 шт.;

оливковое масло — 40 г;

уксус бальзамический — 50 г;

чеснок, зубчики — 3 шт.;

тимьян, веточка — 3 шт.;

соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Помидоры черри и тимьян помойте и обсушите бумажными полотенцами. С тимьяна оборвите листики и порубите их. Чеснок очистите и пропустите через пресс. В миске смешайте тимьян, чеснок, масло и уксус. Положите в маринад помидоры и аккуратно перемешайте. Оставьте при комнатной температуре 30 минут. Деревянные шпажки замочите в холодной воде на 30 минут. Затем нанизывайте на них помидоры и посыпьте солью и перцем. Жарьте подготовленные черри на гриле в течение 6 минут, перевернув посреди запекания на другую сторону.

Подавайте такие помидоры к куриному шашлыку в сметане. Кушайте с удовольствием, приятного аппетита!