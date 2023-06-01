Идеальный сезонный гарнир: как приготовить помидоры черри на гриле
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Пять минут готовится — съедается еще быстрее
Среди овощей помидоры наряду с баклажанами и овощами — самые любимые. Из них можно приготовить много разнообразных салатов, а также подавать в качестве гарнира к мясу или грилю.
Именно такие помидоры черри на гриле по рецепту Shuba— очень простое и доступное в приготовлении блюдо. Их можно подавать с соусом из чеснока, растительного масла и майонеза — у вас получится невероятный гарнир.
Как приготовить помидоры черри на гриле
Ингредиенты на 4 порции:
- томаты черри — 20 шт.;
- оливковое масло — 40 г;
- уксус бальзамический — 50 г;
- чеснок, зубчики — 3 шт.;
- тимьян, веточка — 3 шт.;
- соль, перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Помидоры черри и тимьян помойте и обсушите бумажными полотенцами. С тимьяна оборвите листики и порубите их.
- Чеснок очистите и пропустите через пресс. В миске смешайте тимьян, чеснок, масло и уксус. Положите в маринад помидоры и аккуратно перемешайте. Оставьте при комнатной температуре 30 минут.
- Деревянные шпажки замочите в холодной воде на 30 минут. Затем нанизывайте на них помидоры и посыпьте солью и перцем.
- Жарьте подготовленные черри на гриле в течение 6 минут, перевернув посреди запекания на другую сторону.
Подавайте такие помидоры к куриному шашлыку в сметане. Кушайте с удовольствием, приятного аппетита!