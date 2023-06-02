Такої риби завжди буде мало: секретний рецепт скумбрії на мангалі

Усі просто ахнуть від подиву!

Смачний ароматний шашлик люблять усі. Але мало хто беруться готувати на мангалі рибу. І дуже дарма — навіть прості продукти здатні надати пікантності звичайній скумбрії.

Скумбрія на смородиновому листі за рецептом "Школи життя" неодмінно буде доречною як на святковому столі, так і під час пікніка — її можна готувати і в духовці, і на мангалі. Тому беріть продукти і гайда готувати.

Як запекти рибу на смородиновому листі

Інгредієнти:

скумбрія – 2 шт.;

лимон – 1 шт.;

листя смородини – 9-10 шт.;

оливкова олія – 3 ст.л.;

соєвий соус – 3 ст.

біле сухе вино – 2 ст.

часник – 2-3 зубчики;

чилі перець.

Спосіб приготування:

Рибу почистити, вирізати все зайве, промити і зробити надріз на одній із сторін скумбрії. Для маринаду змішати оливкову олію, соєвий соус, біле сухе вино, дрібно нарізаний гострий чилі та пару зубчиків тертого часнику. Чилі можна замінити на пластівці. На фольгу потрібно викласти подушку з лимонів, листя смородини та на них скумбрію. Рясно полити рибу маринадом, найбільше залити в розрізи. Щільно обгорнути скумбрію у фольгу і залишити на 15-20 хвилин промаринуватися. Покласти рибу у фользі на решітку та кинути на 20 хвилин. У духовці слід запікати 20-25 хвилин при температурі 180 градусів.

До такої скумбрії відмінно підійдуть помідори з сиром та грибами. З такою закускою ви будете на пікніку аж до ночі!