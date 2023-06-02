Такої риби завжди буде мало: секретний рецепт скумбрії на мангалі
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Усі просто ахнуть від подиву!
Смачний ароматний шашлик люблять усі. Але мало хто беруться готувати на мангалі рибу. І дуже дарма — навіть прості продукти здатні надати пікантності звичайній скумбрії.
Скумбрія на смородиновому листі за рецептом "Школи життя" неодмінно буде доречною як на святковому столі, так і під час пікніка — її можна готувати і в духовці, і на мангалі. Тому беріть продукти і гайда готувати.
Як запекти рибу на смородиновому листі
Інгредієнти:
- скумбрія – 2 шт.;
- лимон – 1 шт.;
- листя смородини – 9-10 шт.;
- оливкова олія – 3 ст.л.;
- соєвий соус – 3 ст.
- біле сухе вино – 2 ст.
- часник – 2-3 зубчики;
- чилі перець.
Спосіб приготування:
- Рибу почистити, вирізати все зайве, промити і зробити надріз на одній із сторін скумбрії.
- Для маринаду змішати оливкову олію, соєвий соус, біле сухе вино, дрібно нарізаний гострий чилі та пару зубчиків тертого часнику. Чилі можна замінити на пластівці.
- На фольгу потрібно викласти подушку з лимонів, листя смородини та на них скумбрію.
- Рясно полити рибу маринадом, найбільше залити в розрізи.
- Щільно обгорнути скумбрію у фольгу і залишити на 15-20 хвилин промаринуватися.
- Покласти рибу у фользі на решітку та кинути на 20 хвилин. У духовці слід запікати 20-25 хвилин при температурі 180 градусів.
До такої скумбрії відмінно підійдуть помідори з сиром та грибами. З такою закускою ви будете на пікніку аж до ночі!