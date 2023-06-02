Такой рыбы будет всегда мало: секретный рецепт скумбрии на мангале
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Все просто ахнут от удивления!
Вкусный ароматный шашлык любят все. Но немногие берутся готовить на мангале рыбу. И очень зря – даже простые продукты способны придать пикантности обычной скумбрии.
Скумбрия на смородиновом листе по рецепту "Школи життя" непременно будет уместной как на праздничном столе, так и во время пикника — ее можно готовить и в духовке, и на мангале. Поэтому берите продукты и айда готовить.
Как запечь рыбу на смородиновых листьях
Ингредиенты:
- скумбрия – 2 шт.;
- лимон – 1 шт.;
- листья смородины – 9-10 шт.;
- оливковое масло – 3 ст.л.;
- соевый соус – 3 ст.л.;
- белое сухое вино – 2 ст.л.;
- чеснок – 2-3 зубчика;
- чили перец.
Способ приготовления:
- Рыбу почистить, вырезать все лишнее, промыть и сделать надрез на одной из сторон скумбрии.
- Для маринада смешать оливковое масло, соевый соус, белое сухое вино, мелко нарезанный острый чили и пару зубчиков тертого чеснока. Чили можно заменить на хлопья.
- На фольгу нужно выложить подушку из лимонов, листьев смородины и на них скумбрию.
- Обильно полить рыбу маринадом, больше всего залить в разрезы.
- Плотно обернуть скумбрию в фольгу и оставить на 15-20 минут промариноваться.
- Положить рыбу в фольге на решетку и бросить на 20 минут. В духовке следует запекать 20-25 минут при температуре 180 градусов.
К такой скумбрии отлично подойдут помидоры с сыром и грибами. С такой закуской вы будете на пикнике до самой ночи!