Такой рыбы будет всегда мало: секретный рецепт скумбрии на мангале

Все просто ахнут от удивления!

Вкусный ароматный шашлык любят все. Но немногие берутся готовить на мангале рыбу. И очень зря – даже простые продукты способны придать пикантности обычной скумбрии.

Скумбрия на смородиновом листе по рецепту "Школи життя" непременно будет уместной как на праздничном столе, так и во время пикника — ее можно готовить и в духовке, и на мангале. Поэтому берите продукты и айда готовить.

Как запечь рыбу на смородиновых листьях

Ингредиенты:

скумбрия – 2 шт.;

лимон – 1 шт.;

листья смородины – 9-10 шт.;

оливковое масло – 3 ст.л.;

соевый соус – 3 ст.л.;

белое сухое вино – 2 ст.л.;

чеснок – 2-3 зубчика;

чили перец.

Способ приготовления:

Рыбу почистить, вырезать все лишнее, промыть и сделать надрез на одной из сторон скумбрии. Для маринада смешать оливковое масло, соевый соус, белое сухое вино, мелко нарезанный острый чили и пару зубчиков тертого чеснока. Чили можно заменить на хлопья. На фольгу нужно выложить подушку из лимонов, листьев смородины и на них скумбрию. Обильно полить рыбу маринадом, больше всего залить в разрезы. Плотно обернуть скумбрию в фольгу и оставить на 15-20 минут промариноваться. Положить рыбу в фольге на решетку и бросить на 20 минут. В духовке следует запекать 20-25 минут при температуре 180 градусов.

К такой скумбрии отлично подойдут помидоры с сыром и грибами. С такой закуской вы будете на пикнике до самой ночи!