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Такой рыбы будет всегда мало: секретный рецепт скумбрии на мангале

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Такую скумбрию на смородиновых листьях вы еще не пробовали
Такую скумбрию на смородиновых листьях вы еще не пробовали. Фото Depositphotos

Все просто ахнут от удивления!

Вкусный ароматный шашлык любят все. Но немногие берутся готовить на мангале рыбу. И очень зря – даже простые продукты способны придать пикантности обычной скумбрии.

Скумбрия на смородиновом листе по рецепту "Школи життя" непременно будет уместной как на праздничном столе, так и во время пикника — ее можно готовить и в духовке, и на мангале. Поэтому берите продукты и айда готовить.

Как запечь рыбу на смородиновых листьях

Ингредиенты:

  • скумбрия – 2 шт.;
  • лимон – 1 шт.;
  • листья смородины – 9-10 шт.;
  • оливковое масло – 3 ст.л.;
  • соевый соус – 3 ст.л.;
  • белое сухое вино – 2 ст.л.;
  • чеснок – 2-3 зубчика;
  • чили перец.

Способ приготовления:

  1. Рыбу почистить, вырезать все лишнее, промыть и сделать надрез на одной из сторон скумбрии.
  2. Для маринада смешать оливковое масло, соевый соус, белое сухое вино, мелко нарезанный острый чили и пару зубчиков тертого чеснока. Чили можно заменить на хлопья.
  3. На фольгу нужно выложить подушку из лимонов, листьев смородины и на них скумбрию.
  4. Обильно полить рыбу маринадом, больше всего залить в разрезы.
  5. Плотно обернуть скумбрию в фольгу и оставить на 15-20 минут промариноваться.
  6. Положить рыбу в фольге на решетку и бросить на 20 минут. В духовке следует запекать 20-25 минут при температуре 180 градусов.

К такой скумбрии отлично подойдут помидоры с сыром и грибами. С такой закуской вы будете на пикнике до самой ночи!

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