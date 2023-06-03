Бюджетний рецепт ресторанної страви: як приготувати мамалигу з бринзою та шкварками

Молдавська страва з українських продуктів

Мамалига – традиційна молдавська та румунська страва, густа каша, яка готується з кукурудзяного борошна. Колись цю кашу любили готувати запорозькі козаки. Тепер же мамалига з бринзою та шкварками – страва, яка подається у відомих ресторанах у різних інтерпретаціях.

Страва за рецептом Smachno виходить неймовірно смачною та поживною. Щоб отримати таку чудову мамалигу, нам не знадобляться якісь секретні молдавські інгредієнти. Досить просто слідувати рецепту.

Як приготувати мамалигу з бринзою та шкварками

Інгредієнти:

цибуля — 4 шт;

бринза — 1.50 склянки;

сіль — до свого смаку;

вода — 1.2 л;

кукурудзяне борошно — 400 г;

сало — 250 г.

Спосіб приготування:

Борошно всипаємо в киплячу підсолену воду тонкою цівкою, щоб не утворилися грудки. Варимо помішуючи протягом 30 хвилин. Знімаємо мамалигу з вогню і залишаємо, щоб охолола. У цей час смажимо шкварки — сало ріжемо на невеликі шматочки і обсмажуємо на розпеченій сковороді разом із цибулею. Остиглу мамалигу ріжемо на шматки дерев’яним ножем, посипаємо тертою бринзою і свинячими шкварками.

Подавати кашу можна ще з однією улюбленою стравою козаків — найсмачнішими потопцями. Пориньте в атмосферу Запорізької Січі.