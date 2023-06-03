Бюджетний рецепт ресторанної страви: як приготувати мамалигу з бринзою та шкварками
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Молдавська страва з українських продуктів
Мамалига – традиційна молдавська та румунська страва, густа каша, яка готується з кукурудзяного борошна. Колись цю кашу любили готувати запорозькі козаки. Тепер же мамалига з бринзою та шкварками – страва, яка подається у відомих ресторанах у різних інтерпретаціях.
Страва за рецептом Smachno виходить неймовірно смачною та поживною. Щоб отримати таку чудову мамалигу, нам не знадобляться якісь секретні молдавські інгредієнти. Досить просто слідувати рецепту.
Як приготувати мамалигу з бринзою та шкварками
Інгредієнти:
- цибуля — 4 шт;
- бринза — 1.50 склянки;
- сіль — до свого смаку;
- вода — 1.2 л;
- кукурудзяне борошно — 400 г;
- сало — 250 г.
Спосіб приготування:
- Борошно всипаємо в киплячу підсолену воду тонкою цівкою, щоб не утворилися грудки. Варимо помішуючи протягом 30 хвилин.
- Знімаємо мамалигу з вогню і залишаємо, щоб охолола.
- У цей час смажимо шкварки — сало ріжемо на невеликі шматочки і обсмажуємо на розпеченій сковороді разом із цибулею.
- Остиглу мамалигу ріжемо на шматки дерев’яним ножем, посипаємо тертою бринзою і свинячими шкварками.
Подавати кашу можна ще з однією улюбленою стравою козаків — найсмачнішими потопцями. Пориньте в атмосферу Запорізької Січі.