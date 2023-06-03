Головна страва на Трійцю: рецепт святкового короваю

Випічка, яка символізує достаток та щастя

Цього року християни східного обряду відзначатимуть Троїць 4 червня. Ще колись на це свято було заведено завжди пекти коровай, що символізує достаток та щастя. Випічкою пригощали рідних, друзів та навіть просто перехожих.

Разом із "Мета" поділимося рецептом святкового короваю, який варто обов’язково приготувати на свято. В його основі нескладні інгредієнти, тому беремо продукти та йдемо готувати!

Як приготувати коровай

Інгредієнти:

борошно пшеничне — 1 кг;

яйця курячі — 2 шт.;

дріжджі швидкого приготування – 11 г;

цукор — 3 ст. л.;

сіль — 1 десертна ложка;

молоко — 200 мл;

олія соняшникова — 50 мл;

вода — за потребою.

Спосіб приготування:

У глибоку миску насипати борошно, дріжджі, розбийте посередині яйце, додайте цукор із сіллю, а також склянку теплого молока та склянку теплої води. Замісити тісто. Коли воно почне ліпитися в одну грудку, додайте олію. Добре вимісити тісто, залишити на 1 годину. Коли тісто підніметься, його потрібно поділити на 3 частини. Дві з них будуть використовуватись для декору, а одна буде основою. З більшої частини тіста сформуйте кулю та викладіть на пергамент. З другої частини потрібно зробити три довгі смужки та сплести кіску. Отриману кіску викладіть навколо короваю. З третини тесту зробіть декор, це можуть бути квіти або різні фігури — їх потрібно викласти на коровай. Готовий коровай змастіть яйцем і випікайте в духовці за температури 150 градусів приблизно 30 хвилин.

А щоб коровай залишався пишним, додайте туди один інгредієнт. Так ваша випічка не довго черствітиме.