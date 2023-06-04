Найшвидший і найпростіший рецепт приготування спаржі від Євгена Клопотенка

Спаржа смачна як самостійна страва або як гарнір

Сезон української спаржі триває довго. Ця рослина дуже смачна, а ще там дуже багато корисних речовин. Однак, щоб відчути смак, повною мірою потрібно правильно приготувати спаржу.

Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився найсмачнішим рецептом приготування спаржі. Він попереджає, що спаржа готуватиметься швидко. Тому коли ви її готуєте, не відходьте від плити, інакше спаржа стане м’якою та не смачною.

Як приготувати спаржу

Нижня частина спаржі — найтвердіша і жувати її не дуже приємно. Тому спочатку потрібно відрізати нижню частину — це близько 2-3 сантиметрів знизу. Далі потрібно очистити спаржу. Але це можна робити не завжди, а лише у випадку, якщо верхній шар стебла дуже твердий. Чистити краще в нижній частині, вгорі вона дуже ніжна і м’яка.

Потім спаржу потрібно бланшувати в киплячій підсоленій воді протягом не більше 1 хвилини. Відразу після цього дістаньте спаржу і покладіть у миску з холодною водою, щоб зупинити приготування. Потім викладіть спаржу на паперовий рушник, щоб вода ввібралася

Страва вже готова. Однак, щоб отримати максимум смаку, додатково обсмажте спаржу на вершковому маслі протягом 1-2 хвилин. Обов’язково спробуйте — вийде божественно.

А якщо подати спаржу зі смачним та корисним соусом — від охочих з’їсти її відбою не буде. Смачного!