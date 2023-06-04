Ідеальний у спеку: простий рецепт холодного супу з кабачків
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Жодних зайвих сантиметрів на боках!
У літній період можна балувати домашніх не тільки звичним забарвленням. Зараз існує безліч вишуканих та цікавих холодних супів, які нікого не залишать байдужими.
Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати суп-пюре з кабачків за рецептом Рrostoway. Ця легка ароматна страва не тільки вгамує ваш голод і допоможе вам не набрати зайву вагу, тому що суп дуже дієтичний. Приготуйте суп з кабачків — і він вам сподобається.
Як приготувати суп з кабачків
Інгредієнти:
- 1 літр бульйону (найкраще підійде овочевий або курячий);
- 3 кабачки;
- 1 цибуля;
- 1зубчик часнику;
- 1 ложка олії (оливкова або соняшникова без запаху);
- спеції;
- йогурт чи сметана для подачі.
Спосіб приготування:
- Цибулю наріжте, часник дуже подрібніть або пропустіть через прес. Обсмажте.
- Кабачки почистіть і нашаткуйте, потім обсмажте в оливковій олії.
- Через 5-7 хвилин в цю каструлю влийте попередньо підготовлений бульйон, перемішайте, додайте обсмажену цибулю з часником та спеціями.
- Дочекайтеся, поки суп закипить, прикрийте кришкою. Зробіть вогонь мінімальним та варіть 15 хвилин.
- Якщо кабачки стали м’якими, занурюваним блендером подрібніть суп до однорідної консистенції.
- Подавайте охолодженим із натуральним йогуртом та свіжою зеленню.
Якщо в суп ви подасте хліб у рукаві, близькі просто поцілують вас. Готуйте із задоволенням та компліменти.