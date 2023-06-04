Ідеальний у спеку: простий рецепт холодного супу з кабачків

Жодних зайвих сантиметрів на боках!

У літній період можна балувати домашніх не тільки звичним забарвленням. Зараз існує безліч вишуканих та цікавих холодних супів, які нікого не залишать байдужими.

Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати суп-пюре з кабачків за рецептом Рrostoway. Ця легка ароматна страва не тільки вгамує ваш голод і допоможе вам не набрати зайву вагу, тому що суп дуже дієтичний. Приготуйте суп з кабачків — і він вам сподобається.

Як приготувати суп з кабачків

Інгредієнти:

1 літр бульйону (найкраще підійде овочевий або курячий);

3 кабачки;

1 цибуля;

1зубчик часнику;

1 ложка олії (оливкова або соняшникова без запаху);

спеції;

йогурт чи сметана для подачі.

Спосіб приготування:

Цибулю наріжте, часник дуже подрібніть або пропустіть через прес. Обсмажте. Кабачки почистіть і нашаткуйте, потім обсмажте в оливковій олії. Через 5-7 хвилин в цю каструлю влийте попередньо підготовлений бульйон, перемішайте, додайте обсмажену цибулю з часником та спеціями. Дочекайтеся, поки суп закипить, прикрийте кришкою. Зробіть вогонь мінімальним та варіть 15 хвилин. Якщо кабачки стали м’якими, занурюваним блендером подрібніть суп до однорідної консистенції. Подавайте охолодженим із натуральним йогуртом та свіжою зеленню.

Якщо в суп ви подасте хліб у рукаві, близькі просто поцілують вас. Готуйте із задоволенням та компліменти.