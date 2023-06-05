Змініть один інгредієнт — і ви не впізнаєте мамину окрошку: незвичайний рецепт класичної страви

Страва виходить ситною, пікантною і досить прохолодною

Можливо, єдиний спосіб врятуватися від літньої спеки і насититися — це мамина окрошка. Однак улюблену страву можна урізноманітнити, і ми розповімо вам як.

Ми звикли готувати окрошку на кефірі, квасі та сметані. Але спробуйте замінити їх на томатний сік — і ви не впізнаєте страву! Готувати її за рецептом "Це Смак" теж досить просто. Така окрошка не потребує обов’язкових інгредієнтів — наприклад, м’ясо можна замінити на варену ковбасу або субпродукти. Головне – готувати із задоволенням улюблені страви.

Як приготувати окрошку з томатним соком

Інгредієнти на 5 порцій:

картопля – 3-4 шт.;

морква – 2 шт.;

яйце – 2 шт.;

зелена цибуля – 20 г;

огірки — 1 шт.;

огірки солоні – 2 шт.;

ковбаса варена – 200 г;

томатний сік – 800 мл;

розсіл огірковий – 200 мл;

лимон – 0,5 шт.;

червоний перець мелений, гірчиця, сіль – до смаку.

Спосіб приготування:

Відваріть та очистіть картоплю, моркву та яйця. Наріжте їх дрібними кубиками. Також подрібніть свіжі та солоні огірки. Зелену цибулю разом із цибулею поріжте. Якщо ви використовуєте м’ясо замість ковбаси, відваріть, подрібніть. Усі підготовлені інгредієнти посоліть та змішайте в одній ємності. Окремо змішайте томатний сік із розсолом. До рідкої суміші додайте сік половини лимона та трохи червоного перцю. Охолодіть заправку у холодильнику. Перед подачею на стіл залийте інгредієнти окрошки заправкою.

До першої страви доречно подати домашній хліб, приготований у рукаві. Їжте та насолоджуйтесь!