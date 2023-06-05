Змініть один інгредієнт — і ви не впізнаєте мамину окрошку: незвичайний рецепт класичної страви
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Страва виходить ситною, пікантною і досить прохолодною
Можливо, єдиний спосіб врятуватися від літньої спеки і насититися — це мамина окрошка. Однак улюблену страву можна урізноманітнити, і ми розповімо вам як.
Ми звикли готувати окрошку на кефірі, квасі та сметані. Але спробуйте замінити їх на томатний сік — і ви не впізнаєте страву! Готувати її за рецептом "Це Смак" теж досить просто. Така окрошка не потребує обов’язкових інгредієнтів — наприклад, м’ясо можна замінити на варену ковбасу або субпродукти. Головне – готувати із задоволенням улюблені страви.
Як приготувати окрошку з томатним соком
Інгредієнти на 5 порцій:
- картопля – 3-4 шт.;
- морква – 2 шт.;
- яйце – 2 шт.;
- зелена цибуля – 20 г;
- огірки — 1 шт.;
- огірки солоні – 2 шт.;
- ковбаса варена – 200 г;
- томатний сік – 800 мл;
- розсіл огірковий – 200 мл;
- лимон – 0,5 шт.;
- червоний перець мелений, гірчиця, сіль – до смаку.
Спосіб приготування:
- Відваріть та очистіть картоплю, моркву та яйця. Наріжте їх дрібними кубиками.
- Також подрібніть свіжі та солоні огірки. Зелену цибулю разом із цибулею поріжте.
- Якщо ви використовуєте м’ясо замість ковбаси, відваріть, подрібніть.
- Усі підготовлені інгредієнти посоліть та змішайте в одній ємності.
- Окремо змішайте томатний сік із розсолом. До рідкої суміші додайте сік половини лимона та трохи червоного перцю. Охолодіть заправку у холодильнику.
- Перед подачею на стіл залийте інгредієнти окрошки заправкою.
До першої страви доречно подати домашній хліб, приготований у рукаві. Їжте та насолоджуйтесь!