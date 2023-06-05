Замініть один інгредієнт — і ви не впізнаєте бабусин борщ: рецепт незвичайної першої страви

Дотримуйтесь рецепту та отримайте незвичайну страву

Всіми улюблений борщ зазвичай готується з буряком, який надає блюдо такого впізнаваного вигляду. Сьогодні ми приготуємо таку ж яскраву та апетитну першу страву, проте білокачанну капусту замінимо на цвітну. Цей хитрий трюк зробить борщ просто незабутнім.

Класичний борщ – це поєднання м’яса та овочів з додаванням картоплі чи бобових. Shuba пропонує не додавати до першої страви м’яса. Проте такий борщ вийде із насиченим смаком, ніжним та ароматним. Найголовніше — слідувати рецепту.

Як приготувати борщ з цвітною капустою

Інгредієнти на 4 порції:

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

буряк — 1 шт.;

перець солодкий — 1 шт.;

томати — 2 шт.;

цвітна капуста — 150 г;

картопля — 2 шт.;

олія соняшникова — 20 мл;

лавровий лист — 1 шт.;

сіль, перець чорний мелений, часник, зелень — на смак.

Спосіб приготування:

Овочі промийте, очистьте та подрібніть. Цибулю наріжте півкільцями, моркву та буряк натріть на великій тертці, перець, помідори та картопля поріжте кубиками, цвітну капусту розберіть на суцвіття і поріжте їх шматочками. У глибоку сковороду налийте масло і шарами викладайте овочі в такій послідовності — цибуля, морква, буряк, перець, помідори, цвітна капуста та картопля. Накрийте кришкою і тушкуйте на маленькому вогні 30 хвилин, ні в якому разі не перемішуючи! У каструлі закип’ятіть 1,5-2 л води, обережно викладіть у неї тушковані овочі, посоліть, поперчіть, покладіть лавровий листок і проваріть 10 хвилин. Наприкінці додайте подрібнені часник та зелень.

Борщ готовий, можна подавати на стіл! До нього найкраще підійдуть пишні пампушки з часником.