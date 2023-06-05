Замените один ингредиент - и вы не узнаете бабушкин борщ: рецепт необычного первого блюда

Следуйте рецепту и получите необычное блюдо

Всеми любимый борщ обычно готовится со свеклой, которая придает блюдо такой узнаваемый вид. Сегодня мы приготовим такое же яркое и аппетитное первое блюдо, однако белокочанную капусту заменим на цветную. Этот хитрый трюк сделает борщ просто незабываемым.

Классический борщ — это сочетания мяса и овощей с добавлением картофеля или бобовых. Shuba предлагает не добавлять в первое блюдо мясо. Тем не менее такой борщ выйдет с насыщенным вкусом, нежным и ароматным. Самое главное — следовать рецепту.

Как приготовить борщ с цветной капустой

Ингредиенты на 4 порции:

лук репчатый — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

свекла — 1 шт.;

перец сладкий — 1 шт.;

томаты — 2 шт.;

цветная капуста — 150 г;

картофель — 2 шт.;

масло подсолнечное — 20 мл;

лавровый лист — 1 шт.;

соль, перец черный молотый, чеснок, зелень — по вкусу.

Способ приготовления:

Овощи промойте, очистите и измельчите. Лук нарежьте полукольцами, морковь и свеклу натрите на грубой терке, перец, помидоры и картофель порежьте кубиками, цветную капусту разберите на соцветия и порежьте их кусочками. В глубокую сковороду налейте масло и слоями выкладывайте овощи в такой последовательности — лук, морковь, свекла, перец, помидоры, цветная капуста и картофель. Накройте крышкой и тушите на маленьком огне 30 минут, ни в коем случае не перемешивая! В кастрюле вскипятите 1,5-2 л воды, осторожно выложите в нее тушенные овощи, посолите, поперчите, положите лавровый лист и проварите 10 минут. В конце добавьте измельченные чеснок и зелень.

Борщ готов, можно подавать на стол! К нему лучше всего подойдут пышные пампушки с чесноком.