Як снідають у Нідерландах: рецепт цього млинця просто "підірве" ваш настрій

Не лише бюджетний, а й ситний сніданок

Сніданок — важливий прийом їжі. Дуже хочеться, щоб він був ситним, корисним і швидкого готового.

Сьогодні ми поснідаємо по-нідерландські— ніжним млинцем під назвою "датч бебі" або "нідерландська крихта" за рецептом Shuba. Панкейк замішується зі звичайних та бюджетних інгредієнтів, запікається у духовці, а в процесі ніби "вибухає". До млинця можна додавати ковбасу, сир, варене м’ясо або овочі, проте ми приготуємо варіант для ласунів — із полуницею.

Як приготувати нідерландський млинець з полуницею

Інгредієнти на 3 порції:

яйця курячі — 3 шт.;

борошно — 100 г;

молоко — 250 мл;

цукор — 1 ст. л.;

розпушувач — 1 ст. л.;

масло вершкове — 4 ст. л.;

цукор ванільний, полуниця — за смаком.

Спосіб приготування:

Розігрійте духовку до 220 градусів. Змішайте яйця, борошно, молоко, цукор та ванільний цукор до однорідності. Покладіть масло в місткість для запікання. Як тільки масло розтане (стежте, щоб воно не пригоріло), налийте тісто в сковороду і випікайте 20 хвилин, млинець повинен збільшитися. Не відкривайте духовку під час випікання! Знизьте температуру духовки до 190 градусів та випікайте ще 5 хвилин. Коли стане золотистим – діставайте. Млинець опуститься при охолодженні. Дістаньте млинець із духовки, наріжте на порції та прикрасьте до смаку.

Млинець готовий, смачного. Можна подавати його зі згущеним молоком.