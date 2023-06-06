Як снідають у Нідерландах: рецепт цього млинця просто "підірве" ваш настрій
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Не лише бюджетний, а й ситний сніданок
Сніданок — важливий прийом їжі. Дуже хочеться, щоб він був ситним, корисним і швидкого готового.
Сьогодні ми поснідаємо по-нідерландські— ніжним млинцем під назвою "датч бебі" або "нідерландська крихта" за рецептом Shuba. Панкейк замішується зі звичайних та бюджетних інгредієнтів, запікається у духовці, а в процесі ніби "вибухає". До млинця можна додавати ковбасу, сир, варене м’ясо або овочі, проте ми приготуємо варіант для ласунів — із полуницею.
Як приготувати нідерландський млинець з полуницею
Інгредієнти на 3 порції:
- яйця курячі — 3 шт.;
- борошно — 100 г;
- молоко — 250 мл;
- цукор — 1 ст. л.;
- розпушувач — 1 ст. л.;
- масло вершкове — 4 ст. л.;
- цукор ванільний, полуниця — за смаком.
Спосіб приготування:
- Розігрійте духовку до 220 градусів.
- Змішайте яйця, борошно, молоко, цукор та ванільний цукор до однорідності.
- Покладіть масло в місткість для запікання. Як тільки масло розтане (стежте, щоб воно не пригоріло), налийте тісто в сковороду і випікайте 20 хвилин, млинець повинен збільшитися. Не відкривайте духовку під час випікання!
- Знизьте температуру духовки до 190 градусів та випікайте ще 5 хвилин. Коли стане золотистим – діставайте. Млинець опуститься при охолодженні.
- Дістаньте млинець із духовки, наріжте на порції та прикрасьте до смаку.
Млинець готовий, смачного. Можна подавати його зі згущеним молоком.