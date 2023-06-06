Как завтракают в Голландии: рецепт этого блина просто "взорвет" ваше настроение
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Не только бюджетный, но и сытный завтрак
Завтрак — важный прием пищи. Очень хочется, чтобы он был сытным, полезным и быстроготовящимся.
Сегодня мы позавтракаем по-голландским — нежным блином под названием "датч беби" или "голландская крошка" по рецепту Shuba. Панкейк замешивается из обычных и бюджетных ингредиентов, запекается в духовке, а в процессе как бы "взрывается". К блину можно добавлять колбасу, сыр, вареное мясо или овощи, однако мы приготовим вариант для сладкоежек — с клубникой.
Как приготовить голландский блинчик с клубникой
Ингредиенты на 3 порции:
- яйца куриные — 3 шт.;
- мука — 100 г;
- молоко — 250 мл;
- сахар — 1 ст. л.;
- разрыхлитель — 1 ст. л.;
- масло сливочное — 4 ст. л.;
- сахар ванильный, клубника — по вкусу.
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 220 градусов.
- Смешайте яйца, муку, молоко, сахар и ванильный сахар до однородности.
- Положите масло в емкость для запекания. Как только масло растает (следите, чтобы оно не пригорело), налейте тесто в сковороду и выпекайте 20 минут, блинчик должен увеличиться. Не открывайте духовку во время выпечки!
- Снизьте температуру духовки до 190 градусов и выпекайте еще 5 минут. Когда станет золотистым — доставайте. Блинчик опустится при охлаждении.
- Достаньте блинчик из духовки, нарежьте на порции и украсьте по вкусу.
Блинчик готов, приятного аппетита. Можно подавать его со сгущенным молоком.