Как завтракают в Голландии: рецепт этого блина просто "взорвет" ваше настроение

Не только бюджетный, но и сытный завтрак

Завтрак — важный прием пищи. Очень хочется, чтобы он был сытным, полезным и быстроготовящимся.

Сегодня мы позавтракаем по-голландским — нежным блином под названием "датч беби" или "голландская крошка" по рецепту Shuba. Панкейк замешивается из обычных и бюджетных ингредиентов, запекается в духовке, а в процессе как бы "взрывается". К блину можно добавлять колбасу, сыр, вареное мясо или овощи, однако мы приготовим вариант для сладкоежек — с клубникой.

Как приготовить голландский блинчик с клубникой

Ингредиенты на 3 порции:

яйца куриные — 3 шт.;

мука — 100 г;

молоко — 250 мл;

сахар — 1 ст. л.;

разрыхлитель — 1 ст. л.;

масло сливочное — 4 ст. л.;

сахар ванильный, клубника — по вкусу.

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 220 градусов. Смешайте яйца, муку, молоко, сахар и ванильный сахар до однородности. Положите масло в емкость для запекания. Как только масло растает (следите, чтобы оно не пригорело), налейте тесто в сковороду и выпекайте 20 минут, блинчик должен увеличиться. Не открывайте духовку во время выпечки! Снизьте температуру духовки до 190 градусов и выпекайте еще 5 минут. Когда станет золотистым — доставайте. Блинчик опустится при охлаждении. Достаньте блинчик из духовки, нарежьте на порции и украсьте по вкусу.

Блинчик готов, приятного аппетита. Можно подавать его со сгущенным молоком.