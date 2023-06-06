Капуста, кефір та півгодини на кухні: смачніші за єврейські деруни ви нічого не куштували

Смачно, легко і неймовірно хрумко

Деруни — це картопляні млинці, обсмажені в олії. Багатьом смак цієї страви знайомий ще з дитинства. Ніжні всередині, з хрусткою скоринкою зовні, деруни здатні спокусити кожного.

Сьогодні приготуємо деруни по-єврейськи – замість картоплі у рецепті від "1 хвилина" замість картоплі необхідно додавати капусту. Така страва виходить смачною і з хрусткою скоринкою, дуже смачною, можна робити хоч щодня влітку. Така легка закуска точно сподобається всій родині!

Як приготувати деруни по-єврейськи

Інгредієнти:

яйця – 2 шт.;

борошно — 400 г;

кефір – 400 мл;

сіль — 0,5 ч.л;

сода — 1 ч.л;

капуста — 500 г;

цибуля – 1 шт.;

морква – 1 шт.

Спосіб приготування:

Миємо та сушимо овочі. Капусту дрібно шаткуємо, ріпчасту цибулю ріжемо дрібним кубиком, моркву натираємо на тертці. На сковороді розігріваємо олію та обсмажуємо цибулю до м’якості. Потім додаємо в засмажку моркву, капусту, накриваємо кришкою і гасимо до готовності. У миску розбиваємо яйце, додаємо сіль і збиваємо віночком. У кефірі окремо розчиняємо соду і змішуємо з яєчною сумішшю. Додаємо туди борошно, що просіює, замішуємо тісто. У тісто додаємо тушковані овочі, перемішуємо. На розігрітій сковороді обсмажуємо деруни на невеликій кількості олії, викладаючи тісто столовою ложкою. Ставимо на середній вогонь і готуємо до золотистої скоринки. Готові єврейські деруни викладаємо на тарілку з паперовим рушником, щоб забрати зайвий жир.

Подаємо деруни у гарячому вигляді разом зі сметаною або улюбленим соусом. Смачного!