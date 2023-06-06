Секретний інгредієнт: домашній лимонад буде смачнішим, ніж у кафе

Ідеальний для вгамування спраги

Ми розповідали, як приготувати ніжний прохолодний десерт — полуничне желе. Також чудово втамувати спрагу допоможе домашній лимонад. Смачний напій легко готується і відмінно дарує прохолоду спекотного дня.

Разом із Pixelinform розповідаємо, як зробити лимонад ще смачнішим. Всього один продукт може надати домашньому напою незвичайного смаку. Йдеться про полуницю, сезон якої активно триває. Такий лимонад перевершить готовий напій із кафе в кілька разів. Ви будете готувати його постійно. Особливо у захваті будуть діти.

Інгредієнти:

лимони – 6 шт.;

полуниця – 250 г;

цукор – 200 г;

вода – 1,2 л.

Спосіб приготування:

У чашу блендера відправляємо цукор, полуницю та 400 мл води. Все перемішуємо, а тоді — проціджуємо. До ягідної рідини додаємо 800 мл холодної води. Також вливаємо лимонний сік. Все перемішуємо, додаємо лід.

Такий лимонад можна пити одразу, та краще дати йому настоятись кілька годин в холодильнику. Склянку з напоєм можна прикрасити шматочками полуниці та лимону, м’ятою тощо. Також ми ділились цікавим рецептом — італійським маслом з додатками.