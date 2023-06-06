Не викидайте пересолені котлети: що робити, якщо страва безнадійно зіпсована

Небагато фантазії — і можна врятувати навіть пересолену страву

Смачні котлети — одна з найулюбленіших страв. Звичайно, кожен має свої рецепти приготування.

Одне з найголовніших умінь – додати до фаршу правильну кількість солі, адже неправильно розрахувати кількість солі може навіть досвідчений кулінар. А ось якщо котлетний фарш виявився пересоленим, це виявиться лише коли приготовано цілу гору котлет. Разом з Рrostoway поділимося порадами професіоналів, як виправити ситуацію та врятувати пересолену страву.

Що робити з пересоленими котлетами

Для першого способу порятунку котлет потрібно почистити і нарізати шматочками картоплі. Після цього потрібно помістити її на сковороду, додати туди пересолені котлети, вершкове масло та трохи води.

Додайте зелень, спеції на свій смак. Накрийте кришкою блюдо і згасіть доти, поки не приготується картопля. Він убере в себе зайву сіль, а ви отримаєте повноцінне блюдо. Смачного!

Для пересолених котлет можна приготувати смачний соус. Для цього візьміть сметану, очищені томати, спеції, 1 ст. л. борошна та добре перемішайте інгредієнти до однорідної маси. Зі зрозумілих причин сіль не додавайте.

Помістіть на сковороду котлети та залийте їх соусом. Гасіть страву до готовності. Смачного!

Як варіант порятунку котлет – подрібніть їх, додайте сирий рис та томатну пасту, залийте водою та тушкуйте до готовності рису. В результаті у вас вийде страва, що нагадує то плов, то макарони по-флотськи.

Прибрати надлишки солі допоможе ще один спосіб. Помістіть котлети в пароварку або потримайте пару хвилин 20-30 і ваші котлети стануть смачними!

А перетворити котлети на кулінарний шедевр можна за допомогою одного інгредієнта. Спробуйте — і вам сподобається!