Сніданок на мільйон: неймовірні бюджетні сирники з часником та зеленню
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Можна ще й наготувати наперед і заморозити
Всі ми знаємо про смачні сирники з цукром та солодкими топінгами. А солоні чомусь незаслужено забуті. І дарма — адже вони виходять неймовірними, ситними і дуже ароматними.
Разом із порталом "Вона" розповідаємо, як приготувати сирники з часником та зеленню. Вони складаються з простих інгредієнтів та виходять дуже ситними.
Знадобиться:
- 250 г кисломолочного сиру;
- яйце;
- 2 зубчики часнику;
- свіжий кріп та петрушка;
- 30 г борошна;
- сіль, чорний перець до смаку;
- олія для смаження.
Спосіб приготування:
- Сир розминаємо виделкою та викладаємо в миску. Додаємо до нього яйце та борошно. Потім солимо й перчимо. Зелень та часник дрібно нарізаємо, додаємо.
- Все ретельно перемішуємо. Формуємо сирники невеликого розміру.
- Сковорідку змащуємо рослинною олією. Ставимо на вогонь. Вона повинна розігрітися.
- Смажимо сирники з обох боків до золотистого кольору. Цю страву подають гарячою.
До такого ароматного сніданку відмінно підійде білий йогурт або соус на його основі. Можна схитрувати — наготувати більше сирної маси, сформувати з неї сирники та частину заморозити.