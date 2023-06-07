Сніданок на мільйон: неймовірні бюджетні сирники з часником та зеленню

Можна ще й наготувати наперед і заморозити

Всі ми знаємо про смачні сирники з цукром та солодкими топінгами. А солоні чомусь незаслужено забуті. І дарма — адже вони виходять неймовірними, ситними і дуже ароматними.

Разом із порталом "Вона" розповідаємо, як приготувати сирники з часником та зеленню. Вони складаються з простих інгредієнтів та виходять дуже ситними.

Знадобиться:

250 г кисломолочного сиру;

яйце;

2 зубчики часнику;

свіжий кріп та петрушка;

30 г борошна;

сіль, чорний перець до смаку;

олія для смаження.

Спосіб приготування:

Сир розминаємо виделкою та викладаємо в миску. Додаємо до нього яйце та борошно. Потім солимо й перчимо. Зелень та часник дрібно нарізаємо, додаємо. Все ретельно перемішуємо. Формуємо сирники невеликого розміру. Сковорідку змащуємо рослинною олією. Ставимо на вогонь. Вона повинна розігрітися. Смажимо сирники з обох боків до золотистого кольору. Цю страву подають гарячою.

До такого ароматного сніданку відмінно підійде білий йогурт або соус на його основі. Можна схитрувати — наготувати більше сирної маси, сформувати з неї сирники та частину заморозити.