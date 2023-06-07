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Сніданок на мільйон: неймовірні бюджетні сирники з часником та зеленню

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Готувати дуже просто
Готувати дуже просто. Фото Апостроф

Можна ще й наготувати наперед і заморозити

Всі ми знаємо про смачні сирники з цукром та солодкими топінгами. А солоні чомусь незаслужено забуті. І дарма — адже вони виходять неймовірними, ситними і дуже ароматними.

Разом із порталом "Вона" розповідаємо, як приготувати сирники з часником та зеленню. Вони складаються з простих інгредієнтів та виходять дуже ситними.

Знадобиться:

  • 250 г кисломолочного сиру;
  • яйце;
  • 2 зубчики часнику;
  • свіжий кріп та петрушка;
  • 30 г борошна;
  • сіль, чорний перець до смаку;
  • олія для смаження.

Спосіб приготування:

  1. Сир розминаємо виделкою та викладаємо в миску. Додаємо до нього яйце та борошно. Потім солимо й перчимо. Зелень та часник дрібно нарізаємо, додаємо.
  2. Все ретельно перемішуємо. Формуємо сирники невеликого розміру.
  3. Сковорідку змащуємо рослинною олією. Ставимо на вогонь. Вона повинна розігрітися.
  4. Смажимо сирники з обох боків до золотистого кольору. Цю страву подають гарячою.

До такого ароматного сніданку відмінно підійде білий йогурт або соус на його основі. Можна схитрувати — наготувати більше сирної маси, сформувати з неї сирники та частину заморозити.

Теги:
#Рецепт #Зелень #Сніданок #Сирники