Завтрак на миллион: невероятные бюджетные сырники с чесноком и зеленью

Можно еще и приготовить вперед и заморозить

Все мы знаем о вкусных сырниках с сахаром и сладкими топингами. А соленые почему незаслуженно забыты. И зря – ведь они получаются невероятными, сытными и очень ароматными.

Вместе с порталом "Она" рассказываем, как приготовить сырники с чесноком и зеленью. Они состоят из простых ингредиентов и получаются очень сытными.

Понадобится:

250 г творога;

яйцо;

2 зубчика чеснока;

свежий укроп и петрушка;

30 г муки;

соль, черный перец по вкусу;

масло для жарки.

Способ приготовления:

Творог разминаем вилкой и выкладываем в миску. Добавляем к нему яйцо и муку. Затем солим и перчим. Зелень и чеснок мелко нарезаем, добавляем. Все тщательно перемешиваем. Формируем сырники небольшого размера. Сковороду смазываем растительным маслом. Ставим на огонь. Она должна разогреться. Жарим сырники по бокам до золотистого цвета. Это блюдо подают горячим.

К такому ароматному завтраку отлично подойдет белый йогурт или соус на его основе. Можно схитрить – приготовить больше сырной массы, сформировать из нее сырники и часть заморозить.