Завтрак на миллион: невероятные бюджетные сырники с чесноком и зеленью
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Можно еще и приготовить вперед и заморозить
Все мы знаем о вкусных сырниках с сахаром и сладкими топингами. А соленые почему незаслуженно забыты. И зря – ведь они получаются невероятными, сытными и очень ароматными.
Вместе с порталом "Она" рассказываем, как приготовить сырники с чесноком и зеленью. Они состоят из простых ингредиентов и получаются очень сытными.
Понадобится:
- 250 г творога;
- яйцо;
- 2 зубчика чеснока;
- свежий укроп и петрушка;
- 30 г муки;
- соль, черный перец по вкусу;
- масло для жарки.
Способ приготовления:
- Творог разминаем вилкой и выкладываем в миску. Добавляем к нему яйцо и муку. Затем солим и перчим. Зелень и чеснок мелко нарезаем, добавляем.
- Все тщательно перемешиваем. Формируем сырники небольшого размера.
- Сковороду смазываем растительным маслом. Ставим на огонь. Она должна разогреться.
- Жарим сырники по бокам до золотистого цвета. Это блюдо подают горячим.
К такому ароматному завтраку отлично подойдет белый йогурт или соус на его основе. Можно схитрить – приготовить больше сырной массы, сформировать из нее сырники и часть заморозить.