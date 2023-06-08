Від такої цибулі у вас потечуть не сльози, а слини: рецепт незвичайної фаршированої страви
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Легкість у приготуванні — смакота на столі
Ви плачете від звичайної цибулі ? Приготуйтеся, від такої фаршированої цибулі у вас потечуть слинки.
Ця страва за рецептом Shuba ідеальна для тих, хто хоче їсти та насолоджуватися смаком. Його плюс — легкість приготування: начинений обсмаженою курячою печінкою просто потрібно запекти в духовці. Така цибуля підкорить усіх своєю непідробною простотою. Ну що, спробуємо?
Як приготувати цибулю, фаршировану курячою печінкою.
Інгредієнти на 4 порції:
- цибуля ріпчаста — 8 шт.;
- куряча печінка — 250 г;
- масло вершкове — 60 г;
- твердий сир — 40 г;
- панірувальні сухарі — 30 г;
- сіль, перець чорний мелений — за смаком.
Спосіб приготування:
- Очистьте цибулю середнього розміру, зрізавши верхівки, і покладіть на 2 хвилини окропу. Потім дістаньте і вийміть із цибулі серединку, щоб залишилося три верхні шари.
- Серцевини цибулі дрібно наріжте. Печінку очистьте від плівок, помийте та подрібніть у блендері.
- Розігрійте сковороду з олією та обсмажте цибулю з печінкою протягом 5-7 хвилин. Посоліть, поперчіть та перемішайте.
- Наповніть цибулини фаршем і викладіть у форму для запікання. Посипте сухарями та тертим сиром. Влийте у форму 4 ст. л. води та запікайте в духовці, розігрітій до 200°C, 20 хвилин.
Цибулю, фаршировану курячою печінкою, можна подавати як основну страву, так і як гарнір до картопляного пюре. Їжте та насолоджуйтесь!