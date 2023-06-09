Просто згущене молоко і тісто: рецепт улюблених з дитинства пончиків

Найкращий рецепт до чаю

Варена згущене молоко — один з найпопулярніших десертів, з яким асоціюється дитинство. Нею можна було поласувати, черпаючи ложкою прямо з бляшанки. А домашні пончики зі згущеним молоком – взагалі верх насолоди.

Випічка зі згущеним молоком користується популярністю у господинь. Сьогодні пропонуємо приготувати пончики зі згущеним молоком на сковороді за рецептом "Це Смак". Такі пончики легко готуються і швидко розмітять їх зі столу.

Як приготувати пончики зі згущеним молоком

Інгредієнти на 6 порцій:

кефір – 250 мл;

яйце – 1 шт.;

ванільний цукор – 8 г;

пшеничне борошно – 400 г;

згущене молоко варене – 370 г;

сіль — дрібка;

сода — 0,25 ч. л.;

соняшникова олія – на свій смак.

Спосіб приготування:

У глибокій місткості змішайте кефір із ванільним цукром та содою. Накрийте миску рушником і відставте хвилин на 5-10 убік. Вбийте в ту ж миску яйце, додайте щіпку солі. Знову перемішайте все вінчиком. Поступово невеликими порціями просійте до цих інгредієнтів борошно. Замішайте м’яке тісто. Воно має трохи прилипнути до рук. Накрийте його рушником і відкладіть на 15-20 хвилин відпочити. Готове тісто розділіть на дві частини, кожну розкотіть у пласти близько 1 мм завтовшки. На один із пластів викладайте гірками варене згущене молоко. Накрийте пласт зі згущеним молоком іншим пластом. Місце розташування начинки легко визначити за опуклостями. За допомогою склянки або чашки виріжте кола. Обсмажуйте пончики в розпеченій олії на сковороді до готовності. Вони мають набути золотисто-карамельного кольору. Перед подачею на стіл остудіть їх та посипте цукровою пудрою.

Згущене молоко можна приготувати самостійно. Для цього вам потрібно трохи інгредієнтів та часу.