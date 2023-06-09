Просто згущене молоко і тісто: рецепт улюблених з дитинства пончиків
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Найкращий рецепт до чаю
Варена згущене молоко — один з найпопулярніших десертів, з яким асоціюється дитинство. Нею можна було поласувати, черпаючи ложкою прямо з бляшанки. А домашні пончики зі згущеним молоком – взагалі верх насолоди.
Випічка зі згущеним молоком користується популярністю у господинь. Сьогодні пропонуємо приготувати пончики зі згущеним молоком на сковороді за рецептом "Це Смак". Такі пончики легко готуються і швидко розмітять їх зі столу.
Як приготувати пончики зі згущеним молоком
Інгредієнти на 6 порцій:
- кефір – 250 мл;
- яйце – 1 шт.;
- ванільний цукор – 8 г;
- пшеничне борошно – 400 г;
- згущене молоко варене – 370 г;
- сіль — дрібка;
- сода — 0,25 ч. л.;
- соняшникова олія – на свій смак.
Спосіб приготування:
- У глибокій місткості змішайте кефір із ванільним цукром та содою. Накрийте миску рушником і відставте хвилин на 5-10 убік.
- Вбийте в ту ж миску яйце, додайте щіпку солі. Знову перемішайте все вінчиком. Поступово невеликими порціями просійте до цих інгредієнтів борошно.
- Замішайте м’яке тісто. Воно має трохи прилипнути до рук. Накрийте його рушником і відкладіть на 15-20 хвилин відпочити.
- Готове тісто розділіть на дві частини, кожну розкотіть у пласти близько 1 мм завтовшки. На один із пластів викладайте гірками варене згущене молоко.
- Накрийте пласт зі згущеним молоком іншим пластом. Місце розташування начинки легко визначити за опуклостями. За допомогою склянки або чашки виріжте кола.
- Обсмажуйте пончики в розпеченій олії на сковороді до готовності. Вони мають набути золотисто-карамельного кольору. Перед подачею на стіл остудіть їх та посипте цукровою пудрою.
Згущене молоко можна приготувати самостійно. Для цього вам потрібно трохи інгредієнтів та часу.