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Просто сгущенка и тесто: рецепт любимых с детства пончиков

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Сдетства любимые пончики со сгущенкой
Сдетства любимые пончики со сгущенкой. Фото znaj.ua

Лучший рецепт к чаю

Вареная сгущенка — один из самых популярных десертов, с которым ассоциируется детство. Ею можно было полакомиться, черпая ложкой прямо из жестяной банки. А домашние пончики со сгущенкой – вообще верх наслаждения.

Выпечка со сгущенкой пользуется популярностью у хозяек. Сегодня предлагаем приготовить пончики со сгущенкой на сковороде по рецепту "Це Смак". Такие пончики легко готовятся и их быстро разметут со стола.

Как приготовить пончики со сгущенкой

Ингредиенты на 6 порций:

  • кефир – 250 мл;
  • яйцо – 1 шт.;
  • ванильный сахар – 8 г;
  • пшеничная мука – 400 г;
  • сгущенное молоко вареное – 370 г;
  • соль – щепотка;
  • сода – 0,25 ч. л.;
  • подсолнечное масло – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. В глубокой емкости смешайте кефир с ванильным сахаром и содой. Накройте миску полотенцем и отставьте минут на 5-10 в сторону.
  2. Вбейте в ту же миску яйцо, добавьте щепотку соли. Снова перемешайте все венчиком. Постепенно небольшими порциями просейте к этим ингредиентам муку.
  3. Замешайте мягкое тесто. Оно должно немного прилипнуть к рукам. Накройте его полотенцем и отложите минут на 15-20 минут отдохнуть.
  4. Готовое тесто разделите на две части, каждую раскатайте в пласты около 1 мм толщиной. На один из пластов выкладывайте горками вареную сгущенку.
  5. Накройте пласт со сгущенкой другим пластом. Место расположения начинки легко определить по выпуклостям. С помощью стакана или чашки вырежьте круги.
  6. Обжаривайте пончики в раскаленном масле на сковороде до готовности. Они должны приобрести золотисто-карамельный цвет. Перед подачей на стол остудите их и посыпьте сахарной пудрой.

Сгущенное молоко можно приготовить самостоятельно. Для этого вам нужно немного ингредиентов и времени.

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