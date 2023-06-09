Просто сгущенка и тесто: рецепт любимых с детства пончиков
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Лучший рецепт к чаю
Вареная сгущенка — один из самых популярных десертов, с которым ассоциируется детство. Ею можно было полакомиться, черпая ложкой прямо из жестяной банки. А домашние пончики со сгущенкой – вообще верх наслаждения.
Выпечка со сгущенкой пользуется популярностью у хозяек. Сегодня предлагаем приготовить пончики со сгущенкой на сковороде по рецепту "Це Смак". Такие пончики легко готовятся и их быстро разметут со стола.
Как приготовить пончики со сгущенкой
Ингредиенты на 6 порций:
- кефир – 250 мл;
- яйцо – 1 шт.;
- ванильный сахар – 8 г;
- пшеничная мука – 400 г;
- сгущенное молоко вареное – 370 г;
- соль – щепотка;
- сода – 0,25 ч. л.;
- подсолнечное масло – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- В глубокой емкости смешайте кефир с ванильным сахаром и содой. Накройте миску полотенцем и отставьте минут на 5-10 в сторону.
- Вбейте в ту же миску яйцо, добавьте щепотку соли. Снова перемешайте все венчиком. Постепенно небольшими порциями просейте к этим ингредиентам муку.
- Замешайте мягкое тесто. Оно должно немного прилипнуть к рукам. Накройте его полотенцем и отложите минут на 15-20 минут отдохнуть.
- Готовое тесто разделите на две части, каждую раскатайте в пласты около 1 мм толщиной. На один из пластов выкладывайте горками вареную сгущенку.
- Накройте пласт со сгущенкой другим пластом. Место расположения начинки легко определить по выпуклостям. С помощью стакана или чашки вырежьте круги.
- Обжаривайте пончики в раскаленном масле на сковороде до готовности. Они должны приобрести золотисто-карамельный цвет. Перед подачей на стол остудите их и посыпьте сахарной пудрой.
Сгущенное молоко можно приготовить самостоятельно. Для этого вам нужно немного ингредиентов и времени.