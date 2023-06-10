Навіть смачніше бабусиного гуляшу: вас здивує незвичайний рецепт тушкованої цвітної капусти.

Влітку ви вечерятимете тільки цією стравою

Зазвичай цвітну капусту або смажать у фритюрі, або запікають у духовці. Ми спробуємо згасити цей овоч на сковороді.

Тушкована цвітна капуста це рецептом "Це Смак" вийде набагато смачніше за смажену, особливо якщо готувати її з м’ясом у ніжному соусі. Якщо ж ви любите вершковий смак — додайте трохи олії в кінці, а сметану замініть жирними вершками. Ця чудова літня страва сподобається вашим рідним.

Як приготувати тушковану капусту з куркою

Інгредієнти:

цвітна капуста – 500 г;

філе — 1 шт.;

цибуля – 1 шт.;

твердий сир – 70 г;

сметана – 200 г;

соняшникова олія – 2 ст. л.;

часник — 3-4 зуб.;

зелень — 0,5 пуч.;

орегано — 0,5 ч. л.;

сіль, чорний перець мелений — на свій смак.

Спосіб приготування:

Промийте цвітну капусту та розберіть на суцвіття. Філе помийте та наріжте середніми шматочками. Наріжте півкільцями цибулю та обсмажте на розігрітій олії до золотистого кольору. Додати куряче філе і готувати 3-4 хвилини. Після чого покладіть капусту та спеції. Перемішайте. Додайте сметану і знову перемішайте. Тушкуйте під кришкою на помірному вогні протягом 20 хвилин. Видавіть у сковороду часник, всипте подрібнену зелень та тертий сир. Готуйте ще 2 хвилини, потім зніміть із вогню.

Ароматна цвітна капуста чудово підійде як гарнір до картоплі, рису або овочевих салатів. Спробуйте приготувати й ви не пошкодуєте.