Навіть смачніше бабусиного гуляшу: вас здивує незвичайний рецепт тушкованої цвітної капусти.
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Влітку ви вечерятимете тільки цією стравою
Зазвичай цвітну капусту або смажать у фритюрі, або запікають у духовці. Ми спробуємо згасити цей овоч на сковороді.
Тушкована цвітна капуста це рецептом "Це Смак" вийде набагато смачніше за смажену, особливо якщо готувати її з м’ясом у ніжному соусі. Якщо ж ви любите вершковий смак — додайте трохи олії в кінці, а сметану замініть жирними вершками. Ця чудова літня страва сподобається вашим рідним.
Як приготувати тушковану капусту з куркою
Інгредієнти:
- цвітна капуста – 500 г;
- філе — 1 шт.;
- цибуля – 1 шт.;
- твердий сир – 70 г;
- сметана – 200 г;
- соняшникова олія – 2 ст. л.;
- часник — 3-4 зуб.;
- зелень — 0,5 пуч.;
- орегано — 0,5 ч. л.;
- сіль, чорний перець мелений — на свій смак.
Спосіб приготування:
- Промийте цвітну капусту та розберіть на суцвіття. Філе помийте та наріжте середніми шматочками.
- Наріжте півкільцями цибулю та обсмажте на розігрітій олії до золотистого кольору.
- Додати куряче філе і готувати 3-4 хвилини. Після чого покладіть капусту та спеції. Перемішайте.
- Додайте сметану і знову перемішайте. Тушкуйте під кришкою на помірному вогні протягом 20 хвилин.
- Видавіть у сковороду часник, всипте подрібнену зелень та тертий сир. Готуйте ще 2 хвилини, потім зніміть із вогню.
Ароматна цвітна капуста чудово підійде як гарнір до картоплі, рису або овочевих салатів. Спробуйте приготувати й ви не пошкодуєте.