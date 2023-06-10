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Навіть смачніше бабусиного гуляшу: вас здивує незвичайний рецепт тушкованої цвітної капусти.

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Таку цвітну капусту ви ще не куштували!
Таку цвітну капусту ви ще не куштували!. Фото vkusnoo.com.ua

Влітку ви вечерятимете тільки цією стравою

Зазвичай цвітну капусту або смажать у фритюрі, або запікають у духовці. Ми спробуємо згасити цей овоч на сковороді.

Тушкована цвітна капуста це рецептом "Це Смак" вийде набагато смачніше за смажену, особливо якщо готувати її з м’ясом у ніжному соусі. Якщо ж ви любите вершковий смак — додайте трохи олії в кінці, а сметану замініть жирними вершками. Ця чудова літня страва сподобається вашим рідним.

Як приготувати тушковану капусту з куркою

Інгредієнти:

  • цвітна капуста – 500 г;
  • філе — 1 шт.;
  • цибуля – 1 шт.;
  • твердий сир – 70 г;
  • сметана – 200 г;
  • соняшникова олія – 2 ст. л.;
  • часник — 3-4 зуб.;
  • зелень — 0,5 пуч.;
  • орегано — 0,5 ч. л.;
  • сіль, чорний перець мелений — на свій смак.

Спосіб приготування:

  1. Промийте цвітну капусту та розберіть на суцвіття. Філе помийте та наріжте середніми шматочками.
  2. Наріжте півкільцями цибулю та обсмажте на розігрітій олії до золотистого кольору.
  3. Додати куряче філе і готувати 3-4 хвилини. Після чого покладіть капусту та спеції. Перемішайте.
  4. Додайте сметану і знову перемішайте. Тушкуйте під кришкою на помірному вогні протягом 20 хвилин.
  5. Видавіть у сковороду часник, всипте подрібнену зелень та тертий сир. Готуйте ще 2 хвилини, потім зніміть із вогню.

Ароматна цвітна капуста чудово підійде як гарнір до картоплі, рису або овочевих салатів. Спробуйте приготувати й ви не пошкодуєте.

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#Рецепт #Кольорова капуста #Куряче м'ясо #Готуємо вдома