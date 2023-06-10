Такого ви ще не куштували: ніжне та духмяне варення з м’яти за 30 хвилин

Це варення буде повертати вас у літо з кожною ложкою

Цікаві та незвичні рецепти варення — чудовий спосіб зберегти на зиму літні враження. Якщо ви вже куштували варення з полуниці та троянди, зверніть увагу на цей рецепт м’ятного варення.

На приготування йде всього 30 хвилин, та ще 6 годин на настоювання. Рецептом поділились на порталі "Жіночі примхи".

Інгредієнти:

400 г листя м’яти

1 кг цукру

1 ч. ложка лимонної кислоти

1 склянка води

Спосіб приготування:

М’яту вимиваємо ретельно в холодній воді. Чисті листочки відкидаємо на друшляк, акуратно промокуємо рушником. Висипаємо частина в каструлю, чергуючи з цукром. Має піти половина рецептурної норми цукру. Зверху поливаємо лимонною кислотою, розмішаною столовій ложці води. Струшуємо все, накриваємо кришкою і залишаємо при кімнатній температурі на 6 годин. Коли цей час спливе, з цукру, що залишився, та однієї склянки води варимо сироп. В процесі знімаємо піну. М’яту, що пустила сік, заливаємо сиропом. Ставимо м’яту на вогонь. На маленькому вогні кип’ятимо 5 хвилин. Гарячим розливаємо варення у стерильні банки та закатуємо.

Таке варення легко зберігається до зими. Воно солодке, ледь кислувате, має насичений аромат і смак м’яти. Також ми розповідали, як готувати найніжніше полуничне желе.