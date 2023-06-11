Такий пиріг люблять у Болгарії: проста випічка для суперледачих

Смачна та швидка запіканка підкорить будь-яке серце

Баниця — це страва родом з Болгарії, яка сподобалася практично всім без винятку. Готують лазню з прісного тіста і здебільшого з начинкою з сиру.

А щоб довго не возитися з тестом, разом з Uaportal приготуємо ліниву лазню і використовуємо замість тесту лаваш. Випікання цієї страви не займе багато вашого вільного часу. Але попри це, пиріг виходить смачним, ароматним та апетитним на вигляд. Пиріг із сиром з лаваша може стати гарним доповненням звичайного столу та прикрасою святкового застілля.

Як приготувати болгарську баницю з лавашу та сиру

Інгредієнти:

лаваш — 3-4 листи;

яйця – 5 шт.;

сіль, перець – до свого смаку;

сметана, кефір чи молоко – 250-300 мл;

сир – 600-700 гр.;

вершкове масло -50-60 гр.

Спосіб приготування:

Наріжте лаваш на квадрати. Для приготування начинки вбийте яйця в миску, додайте сметану, кефір або молоко. Розмішайте та всипте сир. Додайте сіль і перець до свого смаку і перемішайте. У форму викладіть лаваш, натріть масло, знову лаваш і сирну начинку. Продовжуйте до закінчення інгредієнтів. Останнім має йти лаваш. Змастіть запіканку кефіром або сметаною та випікайте при 180 градусах 40-45 хвилин.

До речі, смачний лаваш можна приготувати вдома. Вам знадобляться прості інгредієнти та небагато часу.