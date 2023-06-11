Такий пиріг люблять у Болгарії: проста випічка для суперледачих
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Смачна та швидка запіканка підкорить будь-яке серце
Баниця — це страва родом з Болгарії, яка сподобалася практично всім без винятку. Готують лазню з прісного тіста і здебільшого з начинкою з сиру.
А щоб довго не возитися з тестом, разом з Uaportal приготуємо ліниву лазню і використовуємо замість тесту лаваш. Випікання цієї страви не займе багато вашого вільного часу. Але попри це, пиріг виходить смачним, ароматним та апетитним на вигляд. Пиріг із сиром з лаваша може стати гарним доповненням звичайного столу та прикрасою святкового застілля.
Як приготувати болгарську баницю з лавашу та сиру
Інгредієнти:
- лаваш — 3-4 листи;
- яйця – 5 шт.;
- сіль, перець – до свого смаку;
- сметана, кефір чи молоко – 250-300 мл;
- сир – 600-700 гр.;
- вершкове масло -50-60 гр.
Спосіб приготування:
- Наріжте лаваш на квадрати.
- Для приготування начинки вбийте яйця в миску, додайте сметану, кефір або молоко. Розмішайте та всипте сир.
- Додайте сіль і перець до свого смаку і перемішайте.
- У форму викладіть лаваш, натріть масло, знову лаваш і сирну начинку. Продовжуйте до закінчення інгредієнтів. Останнім має йти лаваш.
- Змастіть запіканку кефіром або сметаною та випікайте при 180 градусах 40-45 хвилин.
До речі, смачний лаваш можна приготувати вдома. Вам знадобляться прості інгредієнти та небагато часу.