Такой пирог любят в Болгарии: простая выпечка для суперленивых

Вкусная и быстрая запеканка покорит любое сердце

Баница — это блюдо родом из Болгарии, которое полюбилось практически всем без исключения. Готовят баницу из пресного теста и в основном с начинкой из творога.

А чтобы долго не возиться с тестом, вместе с Uaportal приготовим ленивую баницу и используем вместо теста лаваш. Выпечка этого блюда не займет много вашего свободного времени. Но несмотря на это, пирог получается вкусным, ароматным и аппетитным на вид. Пирог с сыром из лаваша может стать хорошим дополнением обычного стола и украшением праздничного застолья.

Как приготовить болгарскую баницу из лаваша и творога

Ингредиенты:

лаваш – 3-4 листа;

яйца – 5 шт.;

соль, перец – по вкусу;

сметана, кефир или молоко – 250-300 мл;

творог – 600-700 гр.;

сливочное масло -50-60 гр.

Способ приготовления:

Нарежьте лаваш на квадраты. Для приготовления начинки вбейте яйца в миску, добавьте к ним сметану, кефир или молоко. Размешайте и всыпьте творог. Добавьте соль и перец по вкусу и перемешайте. В форму выложите лаваш, натрите масло, снова лаваш и творожную начинку. Продолжайте до окончания ингредиентов. Последним должен идти лаваш. Смажьте запеканку кефиром или сметаной и выпекайте при 180 градусах 40-45 минут.

Кстати, вкусный лаваш можно приготовить дома. Вам понадобятся простые ингредиенты и немного времени.