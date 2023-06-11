Такой пирог любят в Болгарии: простая выпечка для суперленивых
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Вкусная и быстрая запеканка покорит любое сердце
Баница — это блюдо родом из Болгарии, которое полюбилось практически всем без исключения. Готовят баницу из пресного теста и в основном с начинкой из творога.
А чтобы долго не возиться с тестом, вместе с Uaportal приготовим ленивую баницу и используем вместо теста лаваш. Выпечка этого блюда не займет много вашего свободного времени. Но несмотря на это, пирог получается вкусным, ароматным и аппетитным на вид. Пирог с сыром из лаваша может стать хорошим дополнением обычного стола и украшением праздничного застолья.
Как приготовить болгарскую баницу из лаваша и творога
Ингредиенты:
- лаваш – 3-4 листа;
- яйца – 5 шт.;
- соль, перец – по вкусу;
- сметана, кефир или молоко – 250-300 мл;
- творог – 600-700 гр.;
- сливочное масло -50-60 гр.
Способ приготовления:
- Нарежьте лаваш на квадраты.
- Для приготовления начинки вбейте яйца в миску, добавьте к ним сметану, кефир или молоко. Размешайте и всыпьте творог.
- Добавьте соль и перец по вкусу и перемешайте.
- В форму выложите лаваш, натрите масло, снова лаваш и творожную начинку. Продолжайте до окончания ингредиентов. Последним должен идти лаваш.
- Смажьте запеканку кефиром или сметаной и выпекайте при 180 градусах 40-45 минут.
Кстати, вкусный лаваш можно приготовить дома. Вам понадобятся простые ингредиенты и немного времени.