С помощью воздуха: как определить натуральный творог от подделки

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Творог — очень полезный продукт, который в магазинах, к сожалению, стоит недешево. Его можно купить не только в супермаркетах, но и на рынке.

Однако часто недобросовестные продавцы нередко домешивают в творог различные жиры, крахмал и другие добавки, чтобы увеличить вес и придать продукту лучший товарный вид. Как выбрать качественный творог и быстро проверить его на подделку, расскажем вместе с РБК.

На что обращать внимание при покупке творога

Самое первое — это этикетка. Там должны быть указана дата изготовления, срок годности и состав — туда должны входить молоко, закваска, сычужный фермент. Также производители могут указывать, что есть пищевой хлористый кальций. Если этих продуктов на этикетке не указано — не стоит покупать.

Натуральный творог должен быть белого или кремового цвета. Все крупинки должны быть однородные, приблизительно одного размера. В упаковке обезжиренного творога может быть немного сыворотки.

Запах продукта должен быть приятным. Если у творога нет запаха или он едва пахнет молоком — то в него добавили сухое молоко. На вкус качественный творог обычно без кислинки и горчинки.

Как проверить качество творога

Капните каплю йода на творог и подождите пару минут. Если творог окрасился в цвет йода — он качественный. Если он посинел — там есть крахмал, соя, вода или известь.

Проверить наличие растительных жиров можно с помощью кипятка. Возьмите ложку творога и размешайте в стакане с кипятком. Если есть масла, то появится маслянистая пленка или пятна. Если творог осел комками — это подделка. Натуральный творог растворяется в кипятке.

Разогрейте ложку творога на сковороде и понаблюдайте. Если творог сворачивается и из него выходит сыворотка — он натуральный. Если плавится — то там есть пальмовое масло.

Оставьте немного творога на тарелке при комнатной температуре. Если творог стал желтым, но вкус и запах не изменился, то в нем есть растительное масло. Если же творог начал быстро скисать и неприятно пахнет — он натуральный.

Если ваш творог через некоторое время стал розового цвета, то он испортился и там активно размножаются бактерии. Это не значит, что он был подделкой, но есть его нельзя.

Из натурального творога можно приготовить вкуснейшее творожное печенье. Вы будете уверены в качестве выпечки.