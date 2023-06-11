Ведмедик обіймає горішок: наймиліше печиво на світі з кількох продуктів

Не лише красиво, а й смачно

Якщо ви вже готували полуницю в шоколаді й хочете щось складніше, зверніть увагу на цей рецепт. Це наймиліше печиво на світі — тісто вирубається у формі ведмедика, а до лапок йому вкладають горішок.

Тісто на жовтках, тож воно не лише красиве, а й смачне. Рецептом поділилась "Порадниця". Вам знадобиться набір простих інгредієнтів та вирубка для печива у формі ведмедика.

Інгредієнти:

200 г борошна

100 г вершкового масла (82,5%)

80 г цукру

2 жовтки

дрібка ваніліну

чверть чайної ложки солі

30–50 г волоських горіхів

Спосіб приготування:

Масло повинне бути розм’якшеним. Жовтки розтираємо з сіллю, цукром і ваніліном. Додаємо масло, перетираємо на однорідну масу. Всипаємо борошно частинами, кожного разу вимішуючи. Спершу тісто буде нагадувати великі крихти. Довго не вимішуючи, збираємо їх в кулю. Загортаємо в плівку і ставимо в холодильник на 30 хв. Розкочуємо тісто в пласт завтовшки 5–7 мм. Вирізаємо формочкою фігурки. Обрізки тіста збираємо і знову розкочуємо — так поки не використаємо все тісто. Переносимо фігурки на застелене пергаментом деко. Дерев’яною шпажкою або зубочисткою робимо отвори для "носика" і "очей". На "животики" ведмежат викладаємо горішки або їх фрагменти. Складаємо "лапки" до центру, трохи притискаємо. Ставимо деко в розігріту до 180 градусів духовку. Випікаємо 17–20 хв.

Печиво на смак дуже ніжне та розсипчасте. Також ми розповідали, як готувати варення з м'яти.