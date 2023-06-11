Мити чи не мити: як обробити сало перед засолюванням

Готуємо сало до засолювання правильно

Після покупки навіть найідеальнішого шматка сала напевно багато хто ставить собі питання – а чи варто його мити. Адже воно могло лежати на брудному прилавку, до нього торкалися як продавці, так і покупці.

При цьому багато хто радить після покупки провести своєрідну "дезінфекцію", протерши сало або навіть промивши його. Деякі при цьому радять навіть обскребти шматок ножем, видаливши навіть найдрібніші частинки сміття, що прилипло. Разом із "Главредом" розберемося з цим важливим питанням.

Чи потрібно мити сало перед тим, як його солити

Незрівнянний аромат і присмак виходить у сала, яке засолюють сухим способом. Цей варіант не передбачає споліскування продукту. При цьому перед приготуванням його все ж таки слід ретельно очистити.

Для цього необхідно скористатися гострим ножем. Просто акуратно обшкрібайте шматок сала з усіх боків, видаливши навіть непомітні забруднення. Так само очистіть і шкірку, адже на ній можуть залишатися непомітні ворсинки. Після цього сало можна нарізати рівномірними шматками, а потім ретельно натерти сіллю, не пропускаючи жодну зі сторін.

Раніше ми розповідали, як правильно зберігати сало. Для різних видів сала способи збереження можуть відрізнятися.