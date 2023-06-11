Мишка обнимает орешек: милейшее печенье на свете из нескольких продуктов

Не только красиво, но и вкусно

Если вы уже готовили клубнику в шоколаде и хотите что-нибудь посложнее, обратите внимание на этот рецепт. Это самое милое печенье на свете — тесто вырубается в форме мишки, а в лапки ему укладывают орешек.

Тесто на желтках, поэтому оно не только красивое, но и вкусное. Рецептом поделилась "Советница". Вам понадобится набор простых ингредиентов и вырубка для печенья в виде мишки.

Ингредиенты:

200 г муки

100 г сливочного масла (82,5%)

80 г сахара

2 желтка

щепотка ванилина

четверть чайной ложки соли

30–50 г грецких орехов

Способ приготовления:

Масло должно быть размягченным. Желтки растираем с солью, сахаром и ванилином. Добавляем масло, перетираем на однородную массу. Всыпаем муку по частям, каждый раз вымешивая. Сначала тесто будет напоминать большие крошки. Долго не вымешивая, собираем их в шар. Заворачиваем в пленку и ставим в холодильник на 30 мин. Раскатываем тесто в пласт толщиной 5–7 мм. Вырезаем формочкой фигурки. Обрезки теста собираем и снова раскатываем – так пока не используем все тесто. Переносим фигурки на застеленный пергаментом противень. Деревянной шпажкой или зубочисткой делаем отверстия для "носика" и "глаз". На "животики" медвежат выкладываем орешки или их фрагменты. Складываем "лапки" к центру, немного прижимаем. Ставим противень в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекаем 17–20 мин.

Печенье по вкусу очень нежное и рассыпчатое. Также мы рассказывали, как готовить варенье из мяты.