Мишка обнимает орешек: милейшее печенье на свете из нескольких продуктов
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Не только красиво, но и вкусно
Если вы уже готовили клубнику в шоколаде и хотите что-нибудь посложнее, обратите внимание на этот рецепт. Это самое милое печенье на свете — тесто вырубается в форме мишки, а в лапки ему укладывают орешек.
Тесто на желтках, поэтому оно не только красивое, но и вкусное. Рецептом поделилась "Советница". Вам понадобится набор простых ингредиентов и вырубка для печенья в виде мишки.
Ингредиенты:
- 200 г муки
- 100 г сливочного масла (82,5%)
- 80 г сахара
- 2 желтка
- щепотка ванилина
- четверть чайной ложки соли
- 30–50 г грецких орехов
Способ приготовления:
- Масло должно быть размягченным. Желтки растираем с солью, сахаром и ванилином. Добавляем масло, перетираем на однородную массу. Всыпаем муку по частям, каждый раз вымешивая.
- Сначала тесто будет напоминать большие крошки. Долго не вымешивая, собираем их в шар. Заворачиваем в пленку и ставим в холодильник на 30 мин.
- Раскатываем тесто в пласт толщиной 5–7 мм. Вырезаем формочкой фигурки. Обрезки теста собираем и снова раскатываем – так пока не используем все тесто.
- Переносим фигурки на застеленный пергаментом противень. Деревянной шпажкой или зубочисткой делаем отверстия для "носика" и "глаз". На "животики" медвежат выкладываем орешки или их фрагменты. Складываем "лапки" к центру, немного прижимаем.
- Ставим противень в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекаем 17–20 мин.
Печенье по вкусу очень нежное и рассыпчатое. Также мы рассказывали, как готовить варенье из мяты.