Мыть или не мыть: как обработать сало перед засолкой

Готовим сало к засолке правильно

После покупки даже самого идеального куска сала наверняка многие задаются вопросом – а стоит ли его мыть. Ведь оно могло лежать на грязном прилавке, к нему прикасались руками как продавцы, так и покупатели.

При этом многие советуют после покупки провести своеобразную "дезинфекцию", протерев сало или даже промыв его. Некоторые при этом советуют даже обскоблить кусок ножом, удалив даже мельчайшие частицы прилипшего мусора. Вместе с "Главредом" разберемся с этим важным вопросом.

Нужно ли мыть сало перед тем, как его солить

Несравненный аромат и привкус получается у сала, которое засаливают сухим способом. Этот вариант не предусматривает споласкивания продукта. При этом перед приготовлением его все же следует тщательно очистить.

Для этого необходимо воспользоваться острым ножом. Просто аккуратно обскоблите кусок сала со всех сторон, удалив даже незаметные загрязнения. Таким же образом очистите и шкурку, ведь на ней могут оставаться незаметные ворсинки. После этого сало можно нарезать равномерными кусками, а затем тщательно натереть солью, не пропуская ни одну из сторон.

Ранее мы рассказывали, как правильно хранить сало. Для разных видов сала способы его сохранения могут отличаться.