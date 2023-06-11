Хек буде смачнішим, ніж червона риба: простий рецепт рибної вечері
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Ідеальна вечеря дуже швидко і просто
Всі люблять рибу, та не всі вміють її готувати. Якщо ви вже куштували фантастичну рибну намазку, зверніть увагу на цей рецепт філе хека з овочами.
Томатний соус робить з іншими інгредієнтами щось неймовірне. На порталі "Порадниця" розповіли, як готувати соковиту рибу з великою кількістю овочевого соусу.
Інгредієнти:
- 4 середні тушки хека (700 г)
- 1 велика цибулина
- 2 середні морквини
- 1 солодка червона перчина
- 200 г помідорів чері
- 80 г томатної пасти
- 1 чайна ложка цукру
- 1 чайна ложка приправи до риби
- 2 середні лаврові листки
- сіль, чорний перець до смаку
- олія
Спосіб приготування:
- Випатрану рибу нарізаємо на середні шматки, викладаємо в миску. Додаємо сіль, перець, приправу, перемішуємо.
- Цибулину нарізаємо тонкими чверть кільцями. Моркву — кружальцями. Перчину — смужками. Помідори розрізаємо навпіл.
- У сковорідці розігріваємо олію. Викладаємо цибулю та смажимо на середньому вогні до рум’яності. Додаємо моркву та перець. Теж злегка обсмажуємо.
- Потім додаємо помідори та готуємо на середньому вогні 3 хв. Викладаємо томатну пасту, цукор, трохи солі та перцю, лаврове листя. Вливаємо гарячу воду, тільки щоб вкрила овочі, перемішати. Викладаємо до овочів рибу. Накриваємо кришкою і готуємо на слабкому вогні ще 30 хв.
Виходить дуже смачний обід чи вечеря. Також ми розповідали, як готувати смачний грибний рулет з кабачками.