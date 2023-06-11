Хек буде смачнішим, ніж червона риба: простий рецепт рибної вечері

Ідеальна вечеря дуже швидко і просто

Всі люблять рибу, та не всі вміють її готувати. Якщо ви вже куштували фантастичну рибну намазку, зверніть увагу на цей рецепт філе хека з овочами.

Томатний соус робить з іншими інгредієнтами щось неймовірне. На порталі "Порадниця" розповіли, як готувати соковиту рибу з великою кількістю овочевого соусу.

Інгредієнти:

4 середні тушки хека (700 г)

1 велика цибулина

2 середні морквини

1 солодка червона перчина

200 г помідорів чері

80 г томатної пасти

1 чайна ложка цукру

1 чайна ложка приправи до риби

2 середні лаврові листки

сіль, чорний перець до смаку

олія

Спосіб приготування:

Випатрану рибу нарізаємо на середні шматки, викладаємо в миску. Додаємо сіль, перець, приправу, перемішуємо. Цибулину нарізаємо тонкими чверть кільцями. Моркву — кружальцями. Перчину — смужками. Помідори розрізаємо навпіл. У сковорідці розігріваємо олію. Викладаємо цибулю та смажимо на середньому вогні до рум’яності. Додаємо моркву та перець. Теж злегка обсмажуємо. Потім додаємо помідори та готуємо на середньому вогні 3 хв. Викладаємо томатну пасту, цукор, трохи солі та перцю, лаврове листя. Вливаємо гарячу воду, тільки щоб вкрила овочі, перемішати. Викладаємо до овочів рибу. Накриваємо кришкою і готуємо на слабкому вогні ще 30 хв.

Виходить дуже смачний обід чи вечеря. Також ми розповідали, як готувати смачний грибний рулет з кабачками.