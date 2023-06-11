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Хек буде смачнішим, ніж червона риба: простий рецепт рибної вечері

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Ця рибка просто тане у роті
Ця рибка просто тане у роті. Фото Порадниця

Ідеальна вечеря дуже швидко і просто

Всі люблять рибу, та не всі вміють її готувати. Якщо ви вже куштували фантастичну рибну намазку, зверніть увагу на цей рецепт філе хека з овочами.

Томатний соус робить з іншими інгредієнтами щось неймовірне. На порталі "Порадниця" розповіли, як готувати соковиту рибу з великою кількістю овочевого соусу.

Інгредієнти:

  • 4 середні тушки хека (700 г)
  • 1 велика цибулина
  • 2 середні морквини
  • 1 солодка червона перчина
  • 200 г помідорів чері
  • 80 г томатної пасти
  • 1 чайна ложка цукру
  • 1 чайна ложка приправи до риби
  • 2 середні лаврові листки
  • сіль, чорний перець до смаку
  • олія

Спосіб приготування:

  1. Випатрану рибу нарізаємо на середні шматки, викладаємо в миску. Додаємо сіль, перець, приправу, перемішуємо.
  2. Цибулину нарізаємо тонкими чверть кільцями. Моркву — кружальцями. Перчину — смужками. Помідори розрізаємо навпіл.
  3. У сковорідці розігріваємо олію. Викладаємо цибулю та смажимо на середньому вогні до рум’яності. Додаємо моркву та перець. Теж злегка обсмажуємо.
  4. Потім додаємо помідори та готуємо на середньому вогні 3 хв. Викладаємо томатну пасту, цукор, трохи солі та перцю, лаврове листя. Вливаємо гарячу воду, тільки щоб вкрила овочі, перемішати. Викладаємо до овочів рибу. Накриваємо кришкою і готуємо на слабкому вогні ще 30 хв.

Виходить дуже смачний обід чи вечеря. Також ми розповідали, як готувати смачний грибний рулет з кабачками.

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#Рецепт #Риба #Хек