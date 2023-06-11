Хек будет вкуснее красной рыбы: простой рецепт рыбного ужина

Идеальный ужин очень быстро и просто

Все любят рыбу, но не все умеют ее готовить. Если вы уже пробовали фантастическую рыбную намазку, обратите внимание на этот рецепт филе хека с овощами.

Томатный соус делает с другими ингредиентами нечто невероятное. На портале "Советница" рассказали, как готовить сочную рыбу с большим количеством овощного соуса.

Ингредиенты:

4 средние тушки хека (700 г)

1 большая луковица

2 средние морковки

1 сладкая красная перчина

200 г помидоров черри

80 г томатной пасты

1 чайная ложка сахара

1 чайная ложка приправы к рыбе

2 средних лавровых листа

соль, черный перец по вкусу

масло

Способ приготовления:

Выпотрошенную рыбу нарезаем на средние куски, выкладываем в миску. Добавляем соль, перец, приправу, перемешиваем. Луковицу нарезаем тонкими четвертью кольцами. Морковь – кружочками. Перчину – полосками. Помидоры разрезаем пополам. В сковороде разогреваем растительное масло. Выкладываем лук и жарим на среднем огне до румяности. Добавляем морковь и перец. Тоже слегка обжариваем. Затем добавляем помидоры и готовим на среднем огне 3 минуты. Выкладываем томатную пасту, сахар, немного соли и перца, лавровые листья. Вливаем горячую воду, только чтобы укрыли овощи, перемешать. Выкладываем к овощам рыбу. Накрываем крышкой и готовим на слабом огне еще 30 мин.

Выходит вкусный обед или ужин. Также мы рассказывали, как готовить вкусный грибной рулет с кабачками.