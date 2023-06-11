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Хек будет вкуснее красной рыбы: простой рецепт рыбного ужина

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Эта рыбка просто тает во рту
Эта рыбка просто тает во рту. Фото Порадниця

Идеальный ужин очень быстро и просто

Все любят рыбу, но не все умеют ее готовить. Если вы уже пробовали фантастическую рыбную намазку, обратите внимание на этот рецепт филе хека с овощами.

Томатный соус делает с другими ингредиентами нечто невероятное. На портале "Советница" рассказали, как готовить сочную рыбу с большим количеством овощного соуса.

Ингредиенты:

  • 4 средние тушки хека (700 г)
  • 1 большая луковица
  • 2 средние морковки
  • 1 сладкая красная перчина
  • 200 г помидоров черри
  • 80 г томатной пасты
  • 1 чайная ложка сахара
  • 1 чайная ложка приправы к рыбе
  • 2 средних лавровых листа
  • соль, черный перец по вкусу
  • масло

Способ приготовления:

  1. Выпотрошенную рыбу нарезаем на средние куски, выкладываем в миску. Добавляем соль, перец, приправу, перемешиваем.
  2. Луковицу нарезаем тонкими четвертью кольцами. Морковь – кружочками. Перчину – полосками. Помидоры разрезаем пополам.
  3. В сковороде разогреваем растительное масло. Выкладываем лук и жарим на среднем огне до румяности. Добавляем морковь и перец. Тоже слегка обжариваем.
  4. Затем добавляем помидоры и готовим на среднем огне 3 минуты. Выкладываем томатную пасту, сахар, немного соли и перца, лавровые листья. Вливаем горячую воду, только чтобы укрыли овощи, перемешать. Выкладываем к овощам рыбу. Накрываем крышкой и готовим на слабом огне еще 30 мин.

Выходит вкусный обед или ужин. Также мы рассказывали, как готовить вкусный грибной рулет с кабачками.

Теги:
#Рецепт #Рыба #Хек