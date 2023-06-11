Хек будет вкуснее красной рыбы: простой рецепт рыбного ужина
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Идеальный ужин очень быстро и просто
Все любят рыбу, но не все умеют ее готовить. Если вы уже пробовали фантастическую рыбную намазку, обратите внимание на этот рецепт филе хека с овощами.
Томатный соус делает с другими ингредиентами нечто невероятное. На портале "Советница" рассказали, как готовить сочную рыбу с большим количеством овощного соуса.
Ингредиенты:
- 4 средние тушки хека (700 г)
- 1 большая луковица
- 2 средние морковки
- 1 сладкая красная перчина
- 200 г помидоров черри
- 80 г томатной пасты
- 1 чайная ложка сахара
- 1 чайная ложка приправы к рыбе
- 2 средних лавровых листа
- соль, черный перец по вкусу
- масло
Способ приготовления:
- Выпотрошенную рыбу нарезаем на средние куски, выкладываем в миску. Добавляем соль, перец, приправу, перемешиваем.
- Луковицу нарезаем тонкими четвертью кольцами. Морковь – кружочками. Перчину – полосками. Помидоры разрезаем пополам.
- В сковороде разогреваем растительное масло. Выкладываем лук и жарим на среднем огне до румяности. Добавляем морковь и перец. Тоже слегка обжариваем.
- Затем добавляем помидоры и готовим на среднем огне 3 минуты. Выкладываем томатную пасту, сахар, немного соли и перца, лавровые листья. Вливаем горячую воду, только чтобы укрыли овощи, перемешать. Выкладываем к овощам рыбу. Накрываем крышкой и готовим на слабом огне еще 30 мин.
Выходит вкусный обед или ужин. Также мы рассказывали, как готовить вкусный грибной рулет с кабачками.