Такі жаби швидко поскачуть до вас у рот: рецепт незвичайної насолоди зі світу Гаррі Поттера

Ви точно захочете їх скуштувати ще!

Напевно, кожен фанат Гаррі Поттера мріяв спробувати смачні, солодкі та мегашоколадні жаби з книги або фільму "Гаррі Поттер і філософський камінь". Хотіли – отримуйте рецепт!

Ці мармеладні жаби в шоколадній глазурі за рецептом Shuba втечуть зі столу хіба що в рот. Таку вкриту шоколадом солодощі з кокосової олії і какао ви точно захочете скуштувати ще.

Як приготувати шоколадні жаби

Інгредієнти на 8 порцій:

холодна вода — 1/4 склянки;

желатин — 70 г;

какао-порошок — 60 г;

кокосове масло — 100 г;

цукор — 45 г;

кленовий сироп — 60 г;

ванільний екстракт — 1/2 ч. л.;

окріп — 170 мл

Покриття:

шоколад чорний — 140 г;

какао-масло — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

У чаші міксера змішайте холодну воду та желатин і дайте йому набрякнути протягом 5 хвилин. Тим часом трохи змастіть олією силіконові форми для жаб. Туди ж додайте какао-порошок, кокосове масло, цукор, сироп та ванільний екстракт. Перемішайте до однорідності. На повільній швидкості вмішайте окріп і перемішайте до однорідності. Вилийте шоколадну суміш у форму. Охолодіть до твердого стану близько 3 годин. Вийміть жаб, покладіть на тарілку і поставте в холодильник, поки вони не знадобляться. Зробіть шоколадну глазур: розтопіть шоколад та какао-масло над гарячою водою. Коли тісто стане однорідним, швидко занурте шоколадних жаб по одній у шоколад.

Помістіть їх на лист або пергаментний папір, охолодіть і подавайте до улюбленої кави. Смачного!