Такі жаби швидко поскачуть до вас у рот: рецепт незвичайної насолоди зі світу Гаррі Поттера
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Ви точно захочете їх скуштувати ще!
Напевно, кожен фанат Гаррі Поттера мріяв спробувати смачні, солодкі та мегашоколадні жаби з книги або фільму "Гаррі Поттер і філософський камінь". Хотіли – отримуйте рецепт!
Ці мармеладні жаби в шоколадній глазурі за рецептом Shuba втечуть зі столу хіба що в рот. Таку вкриту шоколадом солодощі з кокосової олії і какао ви точно захочете скуштувати ще.
Як приготувати шоколадні жаби
Інгредієнти на 8 порцій:
- холодна вода — 1/4 склянки;
- желатин — 70 г;
- какао-порошок — 60 г;
- кокосове масло — 100 г;
- цукор — 45 г;
- кленовий сироп — 60 г;
- ванільний екстракт — 1/2 ч. л.;
- окріп — 170 мл
Покриття:
- шоколад чорний — 140 г;
- какао-масло — 1 ч. л.
Спосіб приготування:
- У чаші міксера змішайте холодну воду та желатин і дайте йому набрякнути протягом 5 хвилин. Тим часом трохи змастіть олією силіконові форми для жаб.
- Туди ж додайте какао-порошок, кокосове масло, цукор, сироп та ванільний екстракт. Перемішайте до однорідності.
- На повільній швидкості вмішайте окріп і перемішайте до однорідності.
- Вилийте шоколадну суміш у форму. Охолодіть до твердого стану близько 3 годин. Вийміть жаб, покладіть на тарілку і поставте в холодильник, поки вони не знадобляться.
- Зробіть шоколадну глазур: розтопіть шоколад та какао-масло над гарячою водою. Коли тісто стане однорідним, швидко занурте шоколадних жаб по одній у шоколад.
Помістіть їх на лист або пергаментний папір, охолодіть і подавайте до улюбленої кави. Смачного!