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Такі жаби швидко поскачуть до вас у рот: рецепт незвичайної насолоди зі світу Гаррі Поттера

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Шоколадні жаби від вас не заскочать, але із задоволенням стрибнуть до рота
Шоколадні жаби від вас не заскочать, але із задоволенням стрибнуть до рота. Фото shuba.life

Ви точно захочете їх скуштувати ще!

Напевно, кожен фанат Гаррі Поттера мріяв спробувати смачні, солодкі та мегашоколадні жаби з книги або фільму "Гаррі Поттер і філософський камінь". Хотіли – отримуйте рецепт!

Ці мармеладні жаби в шоколадній глазурі за рецептом Shuba втечуть зі столу хіба що в рот. Таку вкриту шоколадом солодощі з кокосової олії і какао ви точно захочете скуштувати ще.

Як приготувати шоколадні жаби

Інгредієнти на 8 порцій:

  • холодна вода — 1/4 склянки;
  • желатин — 70 г;
  • какао-порошок — 60 г;
  • кокосове масло — 100 г;
  • цукор — 45 г;
  • кленовий сироп — 60 г;
  • ванільний екстракт — 1/2 ч. л.;
  • окріп — 170 мл

Покриття:

  • шоколад чорний — 140 г;
  • какао-масло — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. У чаші міксера змішайте холодну воду та желатин і дайте йому набрякнути протягом 5 хвилин. Тим часом трохи змастіть олією силіконові форми для жаб.
  2. Туди ж додайте какао-порошок, кокосове масло, цукор, сироп та ванільний екстракт. Перемішайте до однорідності.
  3. На повільній швидкості вмішайте окріп і перемішайте до однорідності.
  4. Вилийте шоколадну суміш у форму. Охолодіть до твердого стану близько 3 годин. Вийміть жаб, покладіть на тарілку і поставте в холодильник, поки вони не знадобляться.
  5. Зробіть шоколадну глазур: розтопіть шоколад та какао-масло над гарячою водою. Коли тісто стане однорідним, швидко занурте шоколадних жаб по одній у шоколад.

Помістіть їх на лист або пергаментний папір, охолодіть і подавайте до улюбленої кави. Смачного!

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#Рецепт #Гаррі Поттер #Солодкість #Десерт #Готуємо вдома