Шеф-кухар розкриває всі секрети: рецепт ідеального бургера від Євгена Клопотенка

Такому бургеру складно чинити опір

М’яка булочка, соковита котлета, хрусткі овочі і все це просякнуте кетчупом та солодкою гірчицею. Такий смачний бургер із яловичиною легко приготувати вдома.

Український шеф-кухар Євген Клопотенко радить для цієї страви вибирати гарне та свіже м’ясо. Головне в рецепті – поставити котлети в морозильну камеру хоча б на 30 хвилин, а за можливості – на кілька годин. Тоді котлети вийдуть неймовірно соковитими, і їх буде легко приготувати.

Як приготувати бургер з яловичою котлетою

Інгредієнти:

Для котлети:

500 г яловичого фаршу;

спеції до фаршу;

до свого смаку сіль та перець.

Додатково:

4 булочки для бургера;

8 листочків салату ромен або латук;

4 ч. л. солодкої американської гірчиці;

4 ч. л. кетчупу чи томатного соусу;

4 скибочки сиру;

1 томат;

2 солоних огірків;

1 червона цибуля.

Спосіб приготування:

У велику миску викладіть фарш, додайте сіль, перець та спеції у фарш. Ретельно перемішайте фарш і добре відбийте об миску чи дощечку, застелену харчовою плівкою. Сформуйте з фаршу котлети, які діаметром підійдуть до розміру булочок для бургера. Тарілку загорніть харчовою плівкою, викладіть зверху сформовані котлети та поставте на 2 години в морозильну камеру. Булочки для бургера розріжте навпіл і підсмажте до золотистої скоринки на сухій сковороді-гриль або звичайній сковороді або електрогрилі. Витягніть яловичі котлети з морозильної камери і смажте по кілька хвилин з кожного боку на сухій сковороді-гриль. Томат, солоні огірки та цибулину наріжте тонкими кружальцями. Булочку з обох боків змастіть кетчупом і гірчицею, викладіть зверху лист салату, котлета, скибочка сиру, огірки та цибулю. Зверху викладіть ще один лист салату та накрийте верхньою булочкою. Відразу подавайте до столу, бо бургер смачний теплим.

Такі котлети для бургера можна заморозити та діставати за потреби. Вони врятують вас, якщо несподівано нагрянуть гості.