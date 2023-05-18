Не гірше, ніж у Mcdonalds: як швидко нарізати картоплю соломкою

Тільки ніж — і ідеальна картопля фрі готова

При одній тільки думці про ароматну і хрустку картоплю фрі з часниковим соусом прокидається звірячий апетит. Звичайно, можна особливо не обтяжувати себе і просто купити готову заморожену картоплю в супермаркеті. Але хто знає, що це взагалі за бульби, скільки вони там зберігаються та з чого зроблені?

Приготувати таку картоплю можна і вдома, але як її правильно порізати? Разом із блогом "Нове життя" навчимося, як це робити правильно.

Як порізати картоплю соломкою

Незважаючи на те, що картопля має круглу форму, її легко можна нарізати акуратними тонкими смужками за допомогою гострого кухонного ножа. Результат вас просто вразить.

Для початку промийте та очистьте картоплю. Обріжте кінці бульб так, щоб вони вийшли плоскими з усіх боків.

Не забудьте видалити частини з боків картоплі. В результаті у вас повинен вийти ідеально рівний прямокутник.

Тепер наріжте м'якуш тонкими скибочками. Кожен зріз повинен бути не товщим за 4 міліметри. Покладіть скибочки плашмя на обробну дошку і розріжте впоперек на тоненькі смужки. Ідеально рівна та тонка соломка готова.

А якщо ви візьмете на озброєння секрети приготування смачної картоплі фрі, ви здивуєте своїх рідних смачною стравою. Тому "озброюйтеся" картоплею та готуйте!