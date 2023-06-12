Пісні кабачкові котлети: ніхто не здогадається, що в рецепті немає м’яса

Ідеально до строгого посту

Зараз активно триває кабачковий сезон. Без цих соковитих овочів не обходиться жодна страва. Якщо ви вже готували дивовижні оладки за рецептом Клопотенка, зверніть увагу на цей рецепт пісних котлеток.

Такі котлети можна смажити як на сковороді, так і в духовці. Не нехтуйте панірувальними сухарями — вони разом зі скоринкою задають тон усій страві.

Інгредієнти:

кабачки — 700 г

картопля — 400 г

морква — 2 шт

борошно — 200 г

кріп, зелена цибуля — до смаку

сіль, перець — до смаку

панірувальні сухарі

Спосіб приготування:

Чистимо картоплю, нарізаємо на зручні шматочки. Ставимо на вогонь каструлю з картоплею і водою. Поки вариться картопля, натираємо кабачок на крупну тертку. Солимо, залишаємо на кілька хвилин. Під дією солі виділиться сік, трохи віджимаємо його руками. З відвареної картоплі робимо пюре. Моркву чистимо і теж натираємо. Зелень миємо і дрібно кришимо. Все змішуємо в каструлі. Ретельно вимішуємо тісто. З отриманої маси формуємо котлети. Ретельно обвалюємо в сухарях з усіх боків. Готуємо з обох боків на розпеченій сковороді в олії. Інший спосіб приготування — в духовці, розігрітій до 180°C. Час приготування в духовці — 20-25 хвилин.

Котлети виходять дуже ароматними. Якщо подобається смак часнику, можна додати і його. Також ми розповідали, як смачно готувати рибу в густій овочевій заправці.