Постные котлеты: никто не догадается, что в рецепте нет мяса

Идеально к строгому посту

Сейчас активно продолжается кабачковый сезон. Без этих сочных овощей не обходится ни одно блюдо. Если вы уже готовили удивительные оладьи по рецепту Клопотенко, обратите внимание на этот рецепт постных котлеток.

Такие котлеты можно жарить как на сковороде, так и в духовке. Не пренебрегайте панировочными сухарями – они вместе с корочкой задают тон всему блюду.

Ингредиенты:

кабачки — 700 г

картофель — 400 г

морковь — 2 шт

мука — 200 г

укроп, зеленый лук — по вкусу

соль, перец — по вкусу

панировочные сухари

Способ приготовления:

Чистим картофель, нарезаем на удобные кусочки. Ставим на огонь кастрюлю с картофелем и водой. Пока варится картофель, натираем кабачок на крупную терку. Солим, оставляем на несколько минут. Под действием соли выделится сок, немного отжимаем его руками и сливаем. Из отварного картофеля делаем пюре. Морковь чистим и тоже натираем. Зелень моем и мелко крошим. Все смешиваем в кастрюле. Тщательно вымешиваем тесто. Из полученной массы формируем котлеты. Тщательно обваливаем в сухарях со всех сторон. Готовим по обе стороны на раскаленной сковороде в масле. Другой способ приготовления – в духовке, разогретой до 180°C. Время приготовления в духовке – 20-25 минут.

Котлеты получаются очень ароматными. Если нравится вкус чеснока, можно добавить его. Также мы рассказывали, как вкусно готовить рыбу в густой овощной заправке.