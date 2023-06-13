З бульбашками як у шампанському: рецепт газованого квасу з бузини

Навіть у магазин бігати довше, ніж готувати такий напій

Домашній квас — це унікальний напій, який уже сотні років вважається королем прохолодних напоїв у багатьох країнах. Його смак знайомий усім ще з дитинства. Прохолодний безалкогольний напій часто готують у домашніх умовах і дуже часто домашній квас виходить набагато смачнішим за магазинний.

Квас із бузини за рецептом Shuba вийде схожим на шампанське – у напої буде дуже багато бульбашок. Для його приготування вам знадобиться трохи інгредієнтів – лише вода, суцвіття бузини, лимонна кислота та цукор. Головне — дати йому настоятися, і ви отримаєте багато газу та неповторний смак та аромат.

Як приготувати квас із бузини

Інгредієнти на 8 порцій:

бузина — 12 шт.;

цукор — 1.2 кг;

лимонна кислота — 50 г;

холодна вода — 10 л.

Спосіб приготування:

У великій емальованій каструлі змішайте холодну воду та цукор до повного розчинення цукру. Додайте в солодку воду лимонну кислоту і перемішайте. У воду з цукром та лимонною кислотою додайте суцвіття бузини. Перемішайте. Квіти мити не потрібно, інакше квас не блукатиме. Поставте суміш у тепле місце на 3 дні. Потім процідіть та перелийте у пляшки, заповнюючи їх на ¾. Сховайте пляшки з квасом на 12 діб у прохолодне місце (льох, холодильник). Покладіть горизонтально. Через 12 діб напій буде готовий до вживання.

А ще неймовірно смачним виходить рожевий квас із каркаде. Цей унікальний напій вам сподобається!