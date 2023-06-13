С пузырьками как в шампанском: рецепт газированного кваса из бузины
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Даже в магазин бегать дольше, чем готовить такой напиток
Домашний квас — это уникальный напиток, который уже сотни лет считается королем прохладительных напитков во многих странах. Его вкус знаком всем еще с детства. Прохладительный безалкогольный напиток часто готовят в домашних условиях и очень часто домашний квас получается гораздо вкуснее магазинного.
Квас из бузины по рецепту Shuba получится похожим на шампанское — в напитке будет очень много пузырьков. Для его приготовления вам понадобится немного ингредиентов — только вода, соцветие бузины, лимонная кислота и сахар. Главное — дать ему настояться, и вы получите много газа и неповторимый вкус и аромат.
Как приготовить квас из бузины
Ингредиенты на 8 порций:
- бузина — 12 шт.;
- сахар — 1.2 кг;
- лимонная кислота — 50 г;
- холодная вода — 10 л.
Способ приготовления:
- В большой эмалированной кастрюле смешайте холодную воду и сахар до полного растворения сахара.
- Добавьте в сладкую воду лимонную кислоту и перемешайте.
- В воду с сахаром и лимонной кислотой добавьте соцветия бузины. Перемешайте. Цветы мыть не нужно, иначе квас не будет бродить.
- Смесь поставьте в теплое место на 3 дня. Затем процедите и перелейте в бутылки, заполняя их на ¾.
- Спрячьте бутылки с квасом на 12 суток в прохладное место (погреб, холодильник). Положите их горизонтально. Через 12 суток напиток будет готов к употреблению.
А еще невероятно вкусным получается розовый квас из каркаде. Этот уникальный напиток вам точно понравится!