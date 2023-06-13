С пузырьками как в шампанском: рецепт газированного кваса из бузины

Даже в магазин бегать дольше, чем готовить такой напиток

Домашний квас — это уникальный напиток, который уже сотни лет считается королем прохладительных напитков во многих странах. Его вкус знаком всем еще с детства. Прохладительный безалкогольный напиток часто готовят в домашних условиях и очень часто домашний квас получается гораздо вкуснее магазинного.

Квас из бузины по рецепту Shuba получится похожим на шампанское — в напитке будет очень много пузырьков. Для его приготовления вам понадобится немного ингредиентов — только вода, соцветие бузины, лимонная кислота и сахар. Главное — дать ему настояться, и вы получите много газа и неповторимый вкус и аромат.

Как приготовить квас из бузины

Ингредиенты на 8 порций:

бузина — 12 шт.;

сахар — 1.2 кг;

лимонная кислота — 50 г;

холодная вода — 10 л.

Способ приготовления:

В большой эмалированной кастрюле смешайте холодную воду и сахар до полного растворения сахара. Добавьте в сладкую воду лимонную кислоту и перемешайте. В воду с сахаром и лимонной кислотой добавьте соцветия бузины. Перемешайте. Цветы мыть не нужно, иначе квас не будет бродить. Смесь поставьте в теплое место на 3 дня. Затем процедите и перелейте в бутылки, заполняя их на ¾. Спрячьте бутылки с квасом на 12 суток в прохладное место (погреб, холодильник). Положите их горизонтально. Через 12 суток напиток будет готов к употреблению.

А еще невероятно вкусным получается розовый квас из каркаде. Этот уникальный напиток вам точно понравится!