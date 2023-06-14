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Смачно, як у дитинстві: рецепт ніжного пудингу для сімейних посиденьок

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Такий пудинг доречний завжди
Такий пудинг доречний завжди. Фото poradnica.com.ua

Ця страва приємно вас здивує простотою приготування.

Пудінг — це не просто смачний десерт. Це десерт, який подарує вам гарний настрій, море позитивних емоцій та неймовірні гастрономічні відчуття. Ми звикли купувати смачність у магазинах, але готувати його дуже просто.

Такий десерт за рецептом "Порадниці" вразить і смаком, і ароматом, і виглядом усіх гостей. Десерт складається з абсолютно простих інгредієнтів, які є в холодильнику практично у кожного. Для створення цієї страви потрібно лише мінімум часу, а гарний настрій завдяки солодкому смаку зберігатиметься протягом усього дня.

Як приготувати пудинг

Інгредієнти:

  • 60 г вершкового масла;
  • 500 мл молока;
  • 2 яйця;
  • 150 г кругло зернистого рису;
  • 60 г цукру;
  • 0,5 ч. л. солі;
  • 0,5 ч. л. цедри лимона;
  • щіпка ваніліну.

Спосіб приготування.

  1. Розтопити в каструлі олію, всипати рис, перемішати, щоб просочився олією.
  2. Влити молоко, варити на слабкому вогні до готовності — це займе близько 25 хвилин. Дати масі охолонути.
  3. Відокремте білки від жовтків. У жовтки всипати цукор та ванілін, збити до білого кольору.
  4. До білків додати сіль, збити в пишну піну.
  5. Поєднати рис із жовтками, ввести білки в масу і додати лимонну цедру.
  6. Форму змастити олією та викласти в неї масу. Поставити в розігріту до 180 градусів духовку на 35-40 хв. Про готовність пудингу свідчитиме золотистий "купол".

Діставайте пудинг, готуйте улюблений напій та насолоджуйтесь! Смачного!

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