Смачно, як у дитинстві: рецепт ніжного пудингу для сімейних посиденьок
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Ця страва приємно вас здивує простотою приготування.
Пудінг — це не просто смачний десерт. Це десерт, який подарує вам гарний настрій, море позитивних емоцій та неймовірні гастрономічні відчуття. Ми звикли купувати смачність у магазинах, але готувати його дуже просто.
Такий десерт за рецептом "Порадниці" вразить і смаком, і ароматом, і виглядом усіх гостей. Десерт складається з абсолютно простих інгредієнтів, які є в холодильнику практично у кожного. Для створення цієї страви потрібно лише мінімум часу, а гарний настрій завдяки солодкому смаку зберігатиметься протягом усього дня.
Як приготувати пудинг
Інгредієнти:
- 60 г вершкового масла;
- 500 мл молока;
- 2 яйця;
- 150 г кругло зернистого рису;
- 60 г цукру;
- 0,5 ч. л. солі;
- 0,5 ч. л. цедри лимона;
- щіпка ваніліну.
Спосіб приготування.
- Розтопити в каструлі олію, всипати рис, перемішати, щоб просочився олією.
- Влити молоко, варити на слабкому вогні до готовності — це займе близько 25 хвилин. Дати масі охолонути.
- Відокремте білки від жовтків. У жовтки всипати цукор та ванілін, збити до білого кольору.
- До білків додати сіль, збити в пишну піну.
- Поєднати рис із жовтками, ввести білки в масу і додати лимонну цедру.
- Форму змастити олією та викласти в неї масу. Поставити в розігріту до 180 градусів духовку на 35-40 хв. Про готовність пудингу свідчитиме золотистий "купол".
Діставайте пудинг, готуйте улюблений напій та насолоджуйтесь! Смачного!