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Підкорив інших, підкорить і вас: рецепт неймовірного десерту всього із двох інгредієнтів

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Желейний десерт підкорює своєю простотою та смаком
Желейний десерт підкорює своєю простотою та смаком. Фото ukr.media

Просто, смачно та бюджетно

Десерти із желе – це завжди просто та швидко. До того ж у такій страві можна поєднувати різні смаки.

Сьогодні ми пропонуємо десерт лише з двох інгредієнтів, які підкорили весь інтернет. За рецептом Ukr.Media готувати його нескладно: потрібно лише збити желе до повітряної маси. Гарантуємо: від такого смаку будуть у захваті й діти, й дорослі.

Як приготувати десерт

Інгредієнти:

  • желе – 2 пачки (по 80 г);
  • окріп – 200 мл;
  • печиво — 8 шт (140 г).

Спосіб приготування:

  1. Форму застелите харчовою плівкою. Викладіть печиво у форму так, щоб воно повністю покрило її дно.
  2. Залийте 2 пачки желе будь-якого смаку 200 мл окропу і добре перемішайте. Залишіть суміш на 5 хвилин, а потім збийте міксером, поступово збільшуючи швидкість збивання.
  3. Збивайте масу доти, доки вона не придбає консистенцію крему – на це потрібно близько 15 хвилин.
  4. Перекладіть суфле у форму, розрівняйте поверхню та викладіть ще один шар печива.
  5. Закрийте місткість із десертом харчовою плівкою та приберіть у холодильник на 1 годину.

Під час полуничного сезону можна приготувати желе з улюбленої ягоди. Десерт має ніжну текстуру та вишуканий смак

Теги:
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