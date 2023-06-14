Підкорив інших, підкорить і вас: рецепт неймовірного десерту всього із двох інгредієнтів
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Просто, смачно та бюджетно
Десерти із желе – це завжди просто та швидко. До того ж у такій страві можна поєднувати різні смаки.
Сьогодні ми пропонуємо десерт лише з двох інгредієнтів, які підкорили весь інтернет. За рецептом Ukr.Media готувати його нескладно: потрібно лише збити желе до повітряної маси. Гарантуємо: від такого смаку будуть у захваті й діти, й дорослі.
Як приготувати десерт
Інгредієнти:
- желе – 2 пачки (по 80 г);
- окріп – 200 мл;
- печиво — 8 шт (140 г).
Спосіб приготування:
- Форму застелите харчовою плівкою. Викладіть печиво у форму так, щоб воно повністю покрило її дно.
- Залийте 2 пачки желе будь-якого смаку 200 мл окропу і добре перемішайте. Залишіть суміш на 5 хвилин, а потім збийте міксером, поступово збільшуючи швидкість збивання.
- Збивайте масу доти, доки вона не придбає консистенцію крему – на це потрібно близько 15 хвилин.
- Перекладіть суфле у форму, розрівняйте поверхню та викладіть ще один шар печива.
- Закрийте місткість із десертом харчовою плівкою та приберіть у холодильник на 1 годину.
Під час полуничного сезону можна приготувати желе з улюбленої ягоди. Десерт має ніжну текстуру та вишуканий смак