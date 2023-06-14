Підкорив інших, підкорить і вас: рецепт неймовірного десерту всього із двох інгредієнтів

Просто, смачно та бюджетно

Десерти із желе – це завжди просто та швидко. До того ж у такій страві можна поєднувати різні смаки.

Сьогодні ми пропонуємо десерт лише з двох інгредієнтів, які підкорили весь інтернет. За рецептом Ukr.Media готувати його нескладно: потрібно лише збити желе до повітряної маси. Гарантуємо: від такого смаку будуть у захваті й діти, й дорослі.

Як приготувати десерт

Інгредієнти:

желе – 2 пачки (по 80 г);

окріп – 200 мл;

печиво — 8 шт (140 г).

Спосіб приготування:

Форму застелите харчовою плівкою. Викладіть печиво у форму так, щоб воно повністю покрило її дно. Залийте 2 пачки желе будь-якого смаку 200 мл окропу і добре перемішайте. Залишіть суміш на 5 хвилин, а потім збийте міксером, поступово збільшуючи швидкість збивання. Збивайте масу доти, доки вона не придбає консистенцію крему – на це потрібно близько 15 хвилин. Перекладіть суфле у форму, розрівняйте поверхню та викладіть ще один шар печива. Закрийте місткість із десертом харчовою плівкою та приберіть у холодильник на 1 годину.

Під час полуничного сезону можна приготувати желе з улюбленої ягоди. Десерт має ніжну текстуру та вишуканий смак