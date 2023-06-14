Покорил других, покорит и вас: рецепт невероятного десерта всего из двух ингредиентов

Просто, вкусно и бюджетно

Десерты из желе – это всегда просто и быстро. К тому же в таком блюде можно сочетать разные вкусы.

Сегодня мы предлагаем десерт только из двух ингредиентов, покоривших весь интернет. По рецепту Ukr.Media готовить его несложно: нужно только сбить желе до воздушной массы. Гарантируем: от такого вкуса будут в восторге и дети, и взрослые.

Как приготовить воздушный десерт

Ингредиенты:

желе – 2 пачки (по 80г);

кипяток – 200мл;

печенье — 8шт (140г).

Способ приготовления:

Форму застелите пищевой пленкой. Выложите в форму печенье так, чтобы оно полностью покрыло ее дно. Залейте 2 пачки желе любого вкуса 200 мл кипятка и хорошо перемешайте. Оставьте смесь на 5 минут, а затем взбейте миксером, постепенно увеличивая скорость взбивания. Взбивайте массу до тех пор, пока она не приобретет консистенцию крема – на это нужно около 15 минут. Переложите суфле в форму, разровняйте поверхность и выложите еще один слой печенья. Закройте емкость с десертом пищевой пленкой и уберите в холодильник на 1 час.

Во время клубничного сезона можно приготовить желе из любимой ягоды. Десерт обладает нежной текстурой и изысканным вкусом