Покорил других, покорит и вас: рецепт невероятного десерта всего из двух ингредиентов
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Просто, вкусно и бюджетно
Десерты из желе – это всегда просто и быстро. К тому же в таком блюде можно сочетать разные вкусы.
Сегодня мы предлагаем десерт только из двух ингредиентов, покоривших весь интернет. По рецепту Ukr.Media готовить его несложно: нужно только сбить желе до воздушной массы. Гарантируем: от такого вкуса будут в восторге и дети, и взрослые.
Как приготовить воздушный десерт
Ингредиенты:
- желе – 2 пачки (по 80г);
- кипяток – 200мл;
- печенье — 8шт (140г).
Способ приготовления:
- Форму застелите пищевой пленкой. Выложите в форму печенье так, чтобы оно полностью покрыло ее дно.
- Залейте 2 пачки желе любого вкуса 200 мл кипятка и хорошо перемешайте. Оставьте смесь на 5 минут, а затем взбейте миксером, постепенно увеличивая скорость взбивания.
- Взбивайте массу до тех пор, пока она не приобретет консистенцию крема – на это нужно около 15 минут.
- Переложите суфле в форму, разровняйте поверхность и выложите еще один слой печенья.
- Закройте емкость с десертом пищевой пленкой и уберите в холодильник на 1 час.
Во время клубничного сезона можно приготовить желе из любимой ягоды. Десерт обладает нежной текстурой и изысканным вкусом