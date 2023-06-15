Ви навіть не здогадувалися, як це смачно: рецепт незвичайної імбирної черешні

Таке варення підійде і до морозива, і до м’ясних страв

Сезон черешні не такий вже й довгий, тому потрібно встигнути не тільки насолодитися її чудовими ягодами, але й заготувати їх про запас, щоб мати сезонні ласощі в кулінарних засіках цілий рік.

Пропонуємо довгими зимовими вечорами насолоджуватися імбирною черешнею за рецептом "Домашних заготовок". Це солодка ягідна заготівля у пряному маринаді для домашнього затишку та святкового столу.

Як приготувати імбирне варення

Інгредієнти:

ягоди черешні – 1 кг;

вода – 1 л;

лимонна цедра — з 1 лимона;

корінь імбиру – 30-40 г;

цукор – 500 г (2,5 склянки);

оцет 9% — 100 мл.

Спосіб приготування:

Черешню вимийте та видаліть плодоніжки. Кісточки виймати не потрібно. З кореня імбиру зніміть тонкий шар шкірки. Очищений корінь наріжте дрібними кубиками. Лимон ретельно вимийте та обшпарте окропом, витріть і зніміть з нього тонкий шар цедри. Наріжте зняту цедру тонкими смужками. Вимийте банки та стерилізуйте їх будь-яким зручним способом. Підготовлені ягоди черешні розкладіть у чисті та сухі стерильні банки. Для маринаду в каструлю налийте воду, додайте цукор та оцет. Поставте на вогонь, додайте подрібнений імбир і лимонну цедру. Доведіть вміст каструлі до кипіння та варіть 2-3 хвилини на слабкому вогні. Гарячим маринадом залийте черешню у банках, щоб він повністю покрив ягоди. Накрийте банки кришками, поставте в каструлю із щільною тканиною на дні та наповніть її водою (краще теплою) на ¾ висоти банок. Поставте каструлю на вогонь, доведіть воду до кипіння. Стерилізуйте за слабкого кипіння: банки місткістю до 500 мл – 10-15 хвилин, банки місткістю близько 1 л – 20 хвилин. Щільно закоркуйте банки або закрутіть гвинтовими кришками та переверніть догори дном до повного охолодження. Зберігайте імбирну черешню у затемненому місці, можна за кімнатної температури.

Такий імбирної черешні можна насолоджуватися як самостійним десертом, так і як доповнення до сиру або домашнього морозива. Імбирна черешня також доповнить оригінально м’ясні страви.