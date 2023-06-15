Ви навіть не здогадувалися, як це смачно: рецепт незвичайної імбирної черешні
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Таке варення підійде і до морозива, і до м’ясних страв
Сезон черешні не такий вже й довгий, тому потрібно встигнути не тільки насолодитися її чудовими ягодами, але й заготувати їх про запас, щоб мати сезонні ласощі в кулінарних засіках цілий рік.
Пропонуємо довгими зимовими вечорами насолоджуватися імбирною черешнею за рецептом "Домашних заготовок". Це солодка ягідна заготівля у пряному маринаді для домашнього затишку та святкового столу.
Як приготувати імбирне варення
Інгредієнти:
- ягоди черешні – 1 кг;
- вода – 1 л;
- лимонна цедра — з 1 лимона;
- корінь імбиру – 30-40 г;
- цукор – 500 г (2,5 склянки);
- оцет 9% — 100 мл.
Спосіб приготування:
- Черешню вимийте та видаліть плодоніжки. Кісточки виймати не потрібно.
- З кореня імбиру зніміть тонкий шар шкірки. Очищений корінь наріжте дрібними кубиками.
- Лимон ретельно вимийте та обшпарте окропом, витріть і зніміть з нього тонкий шар цедри. Наріжте зняту цедру тонкими смужками.
- Вимийте банки та стерилізуйте їх будь-яким зручним способом. Підготовлені ягоди черешні розкладіть у чисті та сухі стерильні банки.
- Для маринаду в каструлю налийте воду, додайте цукор та оцет. Поставте на вогонь, додайте подрібнений імбир і лимонну цедру. Доведіть вміст каструлі до кипіння та варіть 2-3 хвилини на слабкому вогні.
- Гарячим маринадом залийте черешню у банках, щоб він повністю покрив ягоди. Накрийте банки кришками, поставте в каструлю із щільною тканиною на дні та наповніть її водою (краще теплою) на ¾ висоти банок.
- Поставте каструлю на вогонь, доведіть воду до кипіння. Стерилізуйте за слабкого кипіння: банки місткістю до 500 мл – 10-15 хвилин, банки місткістю близько 1 л – 20 хвилин.
- Щільно закоркуйте банки або закрутіть гвинтовими кришками та переверніть догори дном до повного охолодження. Зберігайте імбирну черешню у затемненому місці, можна за кімнатної температури.
Такий імбирної черешні можна насолоджуватися як самостійним десертом, так і як доповнення до сиру або домашнього морозива. Імбирна черешня також доповнить оригінально м’ясні страви.