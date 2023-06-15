Вы даже не догадывались, как это вкусно: рецепт необычной имбирной черешни

Такое варенье подойдет и к мороженому, и к мясным блюдам

Сезон черешни не так уж и долог, поэтому нужно успеть не только насладиться ее замечательными ягодами, но и заготовить их впрок, чтобы иметь сезонное лакомство в кулинарных закромах круглый год.

Предлагаем долгими зимними вечерами наслаждаться имбирной черешней по рецепту "Домашних заготовок". Это сладкая ягодная заготовка в пряном маринаде для домашнего уюта и праздничного стола.

Как приготовить имбирное варенье

Ингредиенты:

ягоды черешни – 1 кг;

вода – 1 л;

лимонная цедра – из 1 лимона;

корень имбиря – 30-40 г;

сахар – 500 г (2,5 стакана);

уксус 9% – 100 мл.

Способ приготовления:

Черешню вымойте и удалите плодоножки. Косточки вынимать не нужно. С корня имбиря снимите тонкий слой кожицы. Очищенный корень нарежьте мелкими кубиками. Лимон тщательно вымойте и ошпарьте кипятком, вытрите и снимите с него тонкий слой цедры. Нарежьте снятую цедру тонкими полосками. Вымойте банки и стерилизуйте их любым удобным способом. Подготовленные ягоды черешни разложите в чистые и сухие стерильные банки. Для маринада в кастрюлю налейте воду, добавьте сахар и уксус. Поставьте на огонь, добавьте измельченный имбирь и лимонную цедру. Доведите содержимое кастрюли до кипения и варите 2-3 минуты на слабом огне. Горячим маринадом залейте черешню в банках, чтобы он полностью покрыл ягоды. Накройте банки крышками, поставьте в кастрюлю с плотной тканью на дне и наполните ее водой (лучше тёплой) на ¾ высоты банок. Поставьте кастрюлю на огонь, доведите воду в ней до кипения. Стерилизуйте при слабом кипении: банки емкостью до 500 мл – 10-15 минут, банки емкостью около 1 л – 20 минут. Плотно укупорьте банки или закрутите винтовыми крышками и переверните вверх дном до полного остывания. Храните имбирную черешню в затемненном месте, можно при комнатной температуре.

Такой имбирной черешней можно наслаждаться как самостоятельным десертом, так и в качестве дополнения к творогу или домашнему мороженому. Имбирная черешня также оригинально дополнит мясные блюда.