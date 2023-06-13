Сохраните воспоминания о солнечном лете: рецепт полезного варенья из цветов липы

Вспоминайте о лете с липовым вареньем

Заинтересовавшись идеей заготовок из цветов, не забудьте и о липе. Предлагаем простой рецепт вкусного и полезного варенья из цветов липы. Оно очень разнообразит ваше домашнее меню и порадует в холодную зимнюю пору ароматным воспоминанием о солнечном цветущем лете.

Варенье из липового цвета по рецепту "Домашних заготовок" собрало в себя много качеств – замечательный вкус, аромат, богатство полезными веществами и множество целебных свойств. Баночка такой вкуснятины поможет справиться с зимними простудными заболеваниями.

Как приготовить варенье из липы

Ингредиенты:

липовый цвет – 100 г

вода – 500 мл

сахар – 1 кг

лимонный сок свежеотжатый – 1 ч. ложка (или ½ ч. ложки лимонной кислоты)

Способ приготовления:

Собирайте липовый цвет в сухую солнечную погоду. Тщательно переберите цветоносы, обрежьте ножницами листики, оставляя только цветочки. Взвесьте обработанный цвет, чтобы отмерить порцию не менее 100 г (или немного больше). Сложите цветки в дуршлаг и промойте под проточной водой, затем выложите на бумажное полотенце и обсушите. В кастрюле для варки варенья приготовьте сироп – вскипятите воду, всыпьте сахар. Варите на слабом огне минут 15, до приобретения сиропом вязкой консистенции. Добавьте в сахарный сироп подготовленные цветки липы, перемешайте и продолжайте варить. По кухне сразу разнесется чудесный аромат. Варите цветки в сиропе на слабом огне примерно 5-7 минут. Снимите кастрюлю с огня. Вы можете оставить цветки в варенье, но лучше основную массу все-таки убрать, оставив немного для красоты и экзотического эффекта. Банки, предназначенные для варенья, вымойте и стерилизуйте любым удобным для вас способом. Крышки прокипятите и обсушите. Разлейте горячее готовое варенье в подготовленные баночки небольшой емкости, плотно укупорьте или закрутите винтовыми крышками и переверните вверх дном до полного остывания. Остывшие баночки с вареньем из липового цвета уберите на хранение в темное место, можно с комнатной температурой.

Кстати, банки простерилизовать можно тремя способами. Возможно, какой-то из них понравится вам больше.