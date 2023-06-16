Запасайтесь на зиму тоннами м’яса: із цим незвичайним кетчупом із кабачків ви будете їсти його постійно
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Така страва не змусить вас смітитись по кухні, але в результаті у вас буде відмінний кетчуп
Якщо хочете приготувати кетчуп на зиму, але помідорів у достатній кількості будинку немає, на допомогу можуть прийти звичайні кабачки. Вони у поєднанні з томатною пастою стануть неперевершеною основою для соусу.
Таким незвичайним рецептом кетчупу поділилася фут-блогерка Яна Жаренова. Такий соус стане вашою родзинкою, а м’ясні страви будуть такими смачними, що ви ласуватимете так кожного дня!
Як приготувати кетчуп з кабачків
Інгредієнти:
- 1.5 кг кабачків;
- 0.5 кг цибулі;
- 2 склянки цукру (орієнтовно 300 г);
- 2 ст. солі;
- 3 лаврові листи;
- 3 бутончики гвоздики;
- 1/2 ч. л. червоного перцю;
- 1 банка томатної пасти (25%);
- дрібка кориці;
- 120 г оцту.
Спосіб приготування:
- Кабачки та цибулю порізати дрібними кубиками, викласти в каструлю і засипати цукром та сіллю. Залишити на 2 години при кімнатній температурі.
- Через зазначений термін додаємо лавровий лист і гвоздику і суміш проварюємо півгодини.
- Виймаємо лавровий лист і гвоздику, натомість додаємо перець, томатну пасту, корицю та оцет.
- Кетчуп збиваємо блендером та варимо ще 15-20 хвилин. Кетчуп готовий.
Тепер можна простерилізувати банки, щоб закрити кетчуп і чекати на зиму, поки можна буде насолоджуватися ним. Смачного!