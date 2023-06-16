Запасайтесь на зиму тоннами м’яса: із цим незвичайним кетчупом із кабачків ви будете їсти його постійно

Така страва не змусить вас смітитись по кухні, але в результаті у вас буде відмінний кетчуп

Якщо хочете приготувати кетчуп на зиму, але помідорів у достатній кількості будинку немає, на допомогу можуть прийти звичайні кабачки. Вони у поєднанні з томатною пастою стануть неперевершеною основою для соусу.

Таким незвичайним рецептом кетчупу поділилася фут-блогерка Яна Жаренова. Такий соус стане вашою родзинкою, а м’ясні страви будуть такими смачними, що ви ласуватимете так кожного дня!

Як приготувати кетчуп з кабачків

Інгредієнти:

1.5 кг кабачків;

0.5 кг цибулі;

2 склянки цукру (орієнтовно 300 г);

2 ст. солі;

3 лаврові листи;

3 бутончики гвоздики;

1/2 ч. л. червоного перцю;

1 банка томатної пасти (25%);

дрібка кориці;

120 г оцту.

Спосіб приготування:

Кабачки та цибулю порізати дрібними кубиками, викласти в каструлю і засипати цукром та сіллю. Залишити на 2 години при кімнатній температурі. Через зазначений термін додаємо лавровий лист і гвоздику і суміш проварюємо півгодини. Виймаємо лавровий лист і гвоздику, натомість додаємо перець, томатну пасту, корицю та оцет. Кетчуп збиваємо блендером та варимо ще 15-20 хвилин. Кетчуп готовий.

Тепер можна простерилізувати банки, щоб закрити кетчуп і чекати на зиму, поки можна буде насолоджуватися ним. Смачного!