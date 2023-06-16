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Запасайтесь на зиму тоннами м’яса: із цим незвичайним кетчупом із кабачків ви будете їсти його постійно

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Кетчуп з кабачків — незвичайна, але неймовірно смачна страва
Кетчуп з кабачків — незвичайна, але неймовірно смачна страва. Фото jisty.com.ua

Така страва не змусить вас смітитись по кухні, але в результаті у вас буде відмінний кетчуп

Якщо хочете приготувати кетчуп на зиму, але помідорів у достатній кількості будинку немає, на допомогу можуть прийти звичайні кабачки. Вони у поєднанні з томатною пастою стануть неперевершеною основою для соусу.

Таким незвичайним рецептом кетчупу поділилася фут-блогерка Яна Жаренова. Такий соус стане вашою родзинкою, а м’ясні страви будуть такими смачними, що ви ласуватимете так кожного дня!

Як приготувати кетчуп з кабачків

Інгредієнти:

  • 1.5 кг кабачків;
  • 0.5 кг цибулі;
  • 2 склянки цукру (орієнтовно 300 г);
  • 2 ст. солі;
  • 3 лаврові листи;
  • 3 бутончики гвоздики;
  • 1/2 ч. л. червоного перцю;
  • 1 банка томатної пасти (25%);
  • дрібка кориці;
  • 120 г оцту.

Спосіб приготування:

  1. Кабачки та цибулю порізати дрібними кубиками, викласти в каструлю і засипати цукром та сіллю. Залишити на 2 години при кімнатній температурі.
  2. Через зазначений термін додаємо лавровий лист і гвоздику і суміш проварюємо півгодини.
  3. Виймаємо лавровий лист і гвоздику, натомість додаємо перець, томатну пасту, корицю та оцет.
  4. Кетчуп збиваємо блендером та варимо ще 15-20 хвилин. Кетчуп готовий.

Тепер можна простерилізувати банки, щоб закрити кетчуп і чекати на зиму, поки можна буде насолоджуватися ним. Смачного!

Теги:
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