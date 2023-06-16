Запасайтесь на зиму тоннами мяса: с этим необычным кетчупом из кабачков вы будете есть его постоянно
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Такое блюдо не заставит вас метушиться по кухне, но в результате у вас будет отличный кетчуп
Если хотите приготовить кетчуп на зиму, но помидоров в достаточном количестве дома нет, на помощь могут прийти обычные кабачки. Они в сочетании с томатной пастой станут непревзойденным основанием для соуса.
Таким необычным рецептом кетчупа поделилась фут-блогерша Яна Жаренова. Такой соус станет вашей изюминкой, а мясные блюда будут такими вкусными, что вы будете лакомиться так каждый день!
Как приготовить кетчуп из кабачков
Ингредиенты:
- 1.5 кг кабачков;
- 0.5 кг лука;
- 2 стакана сахара (ориентировочно 300 гр.);
- 2 ст.л. соли;
- 3 лавровых листа;
- 3 бутончика гвоздики;
- 1/2 ч.л. красного перца;
- 1 банка томатной пасты (25%);
- щепотка корицы;
- 120 г уксуса.
Способ приготовления:
- Кабачки и лук порезать мелкими кубиками, выложить в кастрюлю и засыпать сахаром и солью. Оставить на 2 часа при комнатной температуре.
- Через указанный срок добавляем лавровый лист и гвоздику и провариваем смесь полчаса.
- Вынимаем лавровый лист и гвоздику, вместо этого добавляем перец, томатную пасту, корицу и уксус.
- Кетчуп сбиваем блендером и варим еще 15-20 минут. Кетчуп готов.
Теперь можно простерилизовать банки, чтобы закрыть кетчуп и ждать зимы, пока можно будет наслаждаться им. Приятного аппетита!