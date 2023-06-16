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Запасайтесь на зиму тоннами мяса: с этим необычным кетчупом из кабачков вы будете есть его постоянно

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Кетчуп из кабачков - необычное, но невероятно вкусное блюдо
Кетчуп из кабачков - необычное, но невероятно вкусное блюдо. Фото jisty.com.ua

Такое блюдо не заставит вас метушиться по кухне, но в результате у вас будет отличный кетчуп

Если хотите приготовить кетчуп на зиму, но помидоров в достаточном количестве дома нет, на помощь могут прийти обычные кабачки. Они в сочетании с томатной пастой станут непревзойденным основанием для соуса.

Таким необычным рецептом кетчупа поделилась фут-блогерша Яна Жаренова. Такой соус станет вашей изюминкой, а мясные блюда будут такими вкусными, что вы будете лакомиться так каждый день!

Как приготовить кетчуп из кабачков

Ингредиенты:

  • 1.5 кг кабачков;
  • 0.5 кг лука;
  • 2 стакана сахара (ориентировочно 300 гр.);
  • 2 ст.л. соли;
  • 3 лавровых листа;
  • 3 бутончика гвоздики;
  • 1/2 ч.л. красного перца;
  • 1 банка томатной пасты (25%);
  • щепотка корицы;
  • 120 г уксуса.

Способ приготовления:

  1. Кабачки и лук порезать мелкими кубиками, выложить в кастрюлю и засыпать сахаром и солью. Оставить на 2 часа при комнатной температуре.
  2. Через указанный срок добавляем лавровый лист и гвоздику и провариваем смесь полчаса.
  3. Вынимаем лавровый лист и гвоздику, вместо этого добавляем перец, томатную пасту, корицу и уксус.
  4. Кетчуп сбиваем блендером и варим еще 15-20 минут. Кетчуп готов.

Теперь можно простерилизовать банки, чтобы закрыть кетчуп и ждать зимы, пока можно будет наслаждаться им. Приятного аппетита!

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