Запасайтесь на зиму тоннами мяса: с этим необычным кетчупом из кабачков вы будете есть его постоянно

Такое блюдо не заставит вас метушиться по кухне, но в результате у вас будет отличный кетчуп

Если хотите приготовить кетчуп на зиму, но помидоров в достаточном количестве дома нет, на помощь могут прийти обычные кабачки. Они в сочетании с томатной пастой станут непревзойденным основанием для соуса.

Таким необычным рецептом кетчупа поделилась фут-блогерша Яна Жаренова. Такой соус станет вашей изюминкой, а мясные блюда будут такими вкусными, что вы будете лакомиться так каждый день!

Как приготовить кетчуп из кабачков

Ингредиенты:

1.5 кг кабачков;

0.5 кг лука;

2 стакана сахара (ориентировочно 300 гр.);

2 ст.л. соли;

3 лавровых листа;

3 бутончика гвоздики;

1/2 ч.л. красного перца;

1 банка томатной пасты (25%);

щепотка корицы;

120 г уксуса.

Способ приготовления:

Кабачки и лук порезать мелкими кубиками, выложить в кастрюлю и засыпать сахаром и солью. Оставить на 2 часа при комнатной температуре. Через указанный срок добавляем лавровый лист и гвоздику и провариваем смесь полчаса. Вынимаем лавровый лист и гвоздику, вместо этого добавляем перец, томатную пасту, корицу и уксус. Кетчуп сбиваем блендером и варим еще 15-20 минут. Кетчуп готов.

Теперь можно простерилизовать банки, чтобы закрыть кетчуп и ждать зимы, пока можно будет наслаждаться им. Приятного аппетита!