Хвилинний рецепт: готуємо м’ясний рулет на вечерю нашвидкуруч

Не шукайте інших рецептів – цей найкращий!

М’ясні страви завжди мають велику популярність. І це не дивно, адже вони смачні, ароматні і, що найважливіше, ситні та поживні. Особливою популярністю користуються м’ясні рулети.

Тому сьогодні ми приготуємо м’ясний рулет за рецептом "1 хвилина". Для такої смачної та поживної страви не потрібно довго возитися на кухні. Для його приготування вам знадобляться прості продукти, пергамент та сковорода. Отже, беремося до справи!

Як приготувати м’ясний рулет

Інгредієнти:

600 г фаршу;

90 г сиру;

пучок зелені;

20 г вівсяних пластівців;

40 мілілітрів молока;

сіль, перець та спеції до свого смаку.

Спосіб приготування:

Добре нагрійте, але не кип’ятіть, молоко. Висипте в окрему тарілку вівсяні пластівці та залийте їх дуже теплим молоком. Залишіть набухати на 10 хвилин. Додайте у фарш перець, сіль та улюблені спеції, перемішайте. Розділіть фарш на три частини, візьміть три шматки пергаментного паперу і на кожен викладіть у частині фаршу. Сформуйте з фаршу прямокутник і покладіть у нього сир, зелень. Загорніть фарш у рулет і загорніть його пергаментним папером. Надійно та міцно закріпіть краї м’ясних рулетів та викладіть їх на суху розігріту сковороду. Залийте одержані ковбаски окропом, накрийте кришкою. Тушкуйте не менше 7-8 хвилин з кожного боку.

Після приготування залиште м’ясні рулети трохи охолонути, розріжте і подавайте до столу з улюбленими соусами до гарнірів. Смачного!