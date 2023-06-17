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Рецепт, відомий небагатьом: як замаринувати молодий часник на зиму

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Маринований часник — найкраща закуска до будь-якої страви
Маринований часник — найкраща закуска до будь-якої страви. Фото shuba.life

Прості інгредієнти, мінімум часу – і закуска готова!

Маринований часник на зиму – це найсмачніша закуска, яка сподобається навіть тим, хто не любить овоч у свіжому вигляді. Такий часник виходить приємним і солодкуватим на смак. Для приготування підходить молодий часник.

Для маринування за рецептом Shuba використовують стебла з коренем, з якого ще не сформувалися головки. Вам не знадобляться якісь складні інгредієнти для маринаду, тільки оцет, сіль, цукор, кріп та гаряча вода.

Як приготувати маринований часник

Інгредієнти на 8 порцій:

  • часник молодий — 200 г.

Для маринаду

  • сіль — 1.5 ст. л.;
  • оцет 9% — 30 мл;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • вода гаряча — 250 мл;
  • кріп, гілочка — 20 г.

Спосіб приготування:

  1. Візьміть 2 пучки молодого зеленого часнику. Часникові стебла добре промийте у воді, обріжте коріння. Можна розрізати навпіл, відокремивши зелену частину та білу довжиною приблизно по 5-6 см.
  2. У чисті, стерилізовані банки щільно закладіть підготовлені стебла часнику.
  3. Закип’ятіть воду і залийте в банки зі стеблами часнику, накрийте кришками. Залишіть так на 10 хвилин.
  4. Потім злийте цю воду назад у каструлю, знову закип’ятіть і вдруге залийте часник, залишивши на 10 хвилин.
  5. Насипте в цю ж каструлю цукор та сіль. Злийте сюди воду з банок з часником. Додати оцет і свіжі гілочки кропу. Поставте на вогонь та доведіть до кипіння.
  6. Як тільки маринад закипить, залийте банки з часником і відразу закотіть кришками.
  7. Переверніть банки та укутайте, залиште до повного остигання. Потім приберіть у льох чи холодильник на зберігання.

А ви знали, що часник потрібно їсти правильно? З лайфхаками ви "вичавите" з часнику максимум вітамінів.

Теги:
#Рецепт #Часник #Закуска #Мариновані овочі #Готуємо вдома