Рецепт, відомий небагатьом: як замаринувати молодий часник на зиму

Прості інгредієнти, мінімум часу – і закуска готова!

Маринований часник на зиму – це найсмачніша закуска, яка сподобається навіть тим, хто не любить овоч у свіжому вигляді. Такий часник виходить приємним і солодкуватим на смак. Для приготування підходить молодий часник.

Для маринування за рецептом Shuba використовують стебла з коренем, з якого ще не сформувалися головки. Вам не знадобляться якісь складні інгредієнти для маринаду, тільки оцет, сіль, цукор, кріп та гаряча вода.

Як приготувати маринований часник

Інгредієнти на 8 порцій:

часник молодий — 200 г.

Для маринаду

сіль — 1.5 ст. л.;

оцет 9% — 30 мл;

цукор — 1 ч. л.;

вода гаряча — 250 мл;

кріп, гілочка — 20 г.

Спосіб приготування:

Візьміть 2 пучки молодого зеленого часнику. Часникові стебла добре промийте у воді, обріжте коріння. Можна розрізати навпіл, відокремивши зелену частину та білу довжиною приблизно по 5-6 см. У чисті, стерилізовані банки щільно закладіть підготовлені стебла часнику. Закип’ятіть воду і залийте в банки зі стеблами часнику, накрийте кришками. Залишіть так на 10 хвилин. Потім злийте цю воду назад у каструлю, знову закип’ятіть і вдруге залийте часник, залишивши на 10 хвилин. Насипте в цю ж каструлю цукор та сіль. Злийте сюди воду з банок з часником. Додати оцет і свіжі гілочки кропу. Поставте на вогонь та доведіть до кипіння. Як тільки маринад закипить, залийте банки з часником і відразу закотіть кришками. Переверніть банки та укутайте, залиште до повного остигання. Потім приберіть у льох чи холодильник на зберігання.

А ви знали, що часник потрібно їсти правильно? З лайфхаками ви "вичавите" з часнику максимум вітамінів.